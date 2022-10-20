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台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

▲▼ 。（圖／資料照）

▲黃男遭以林男為首等7人圍毆致死。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二市場知名山河滷肉飯今年6月間發生一起命案，黃姓男子僅因被誤認在打電話撂人，竟遭一群自稱是天道盟正義會的10餘名男子，持刀、塑膠椅、工業電扇圍毆致死。台中地檢署20日偵結，認游男、謝男、林男、邱男、邱男等5人涉有重嫌，依殺人罪嫌起訴，並要求法院從重量刑；另有溫姓男子、持刀的主嫌林姓男子在逃，已遭檢方發布通緝。

起訴書指出，林姓兇嫌等10餘人，6月23日凌晨1時許前往台中市南屯區一家夜店飲酒作樂，至同日清晨6時21分許，分別搭車前往第二市場山河滷肉飯用餐，其中謝姓男子誤認被害黃男是朋友，上前打招呼後發現有誤會，同行友人勸和後，暫時紛爭平息，分別入座用餐，但此時雙方已有不快。

未料黃男才坐下不久，他撥打電話要找其他朋友去吃飯，主嫌林男看見黃在打電話，又誤認黃在召集人馬挑釁，雙方再起爭執，林男等人分持摺疊刀、塑膠椅子、木椅、湯杓、工業電扇等危險物品，對黃男及其友人加以攻擊，林男更不斷持刀朝黃男身上揮砍。

待黃男不支倒地，倒臥血泊中，林男一行人見狀開車往桃園中壢方向逃逸。事故造成黃男的友人吳男、陳男、李女，分別有大腿穿刺傷、擦挫傷、腦震盪、頭部挫傷等傷勢，而黃男當下即失去意識，經送往澄清綜合醫院搶救，仍因傷勢過重，於同日上午7時45分宣告不治。

檢警成立專案小組展開追緝，在桃園市中壢區陸續逮捕游姓犯嫌到案，其餘謝、林、邱、邱等犯嫌，於6月28日在屏東縣枋寮鄉中正大路的豐隆橋上，發現他們疑似正開車欲潛逃出境，隨即加以攔阻，未料謝等人竟拒捕加速逃逸，警方對空鳴槍無效後，朝左前車胎開了1槍，謝等人才將車輛停止。警方將其逮獲，並查扣護照、台胞證、人民幣4萬元等物。

經詢問案情相關被告、證人等20餘人，台中地檢署今天偵結，認游男、林男、邱男、邱男、謝男等5人涉犯刑法殺人、傷害及妨害秩序等罪嫌明確，檢察官更認其等目無法紀，公然聚眾施暴，嚴重破壞社會秩序，被害黃男因其暴行不幸身亡，留下老父及2名稚子，天人永隔，對遺族有無法承受及彌補之痛，依法提起公訴，請求法官從重量刑，今日移審。

另外，尚有持刀殺傷人的林姓主嫌以及溫姓男子在逃，檢警正全力追緝歸案。

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