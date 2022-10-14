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掐死馬國女大生吞藥獲救　律師認不單純：美化「這件事」爭免刑

▲▼北市兇殺！男疑殺女友逃回鶯歌輕生　母發現送醫意外揭真相。（圖／記者黃宥寧攝）

▲馬來西亞蔡姓女子來台讀大學兼職女模和直播主，卻慘遭陳姓男子掐斃，已引起馬國當地媒體和網友熱議。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

從馬來西亞來台讀大學的24歲蔡姓女子，昨（13日）被發現在北市士林住處遭人殺害，涉案的陳姓男子開車回新北鶯歌住處吞藥輕生獲救，辯稱受蔡女「拜託」而掐死她，律師顏世翠表示，陳嫌可能想爭取以最重僅判刑7年的加工自殺罪論處，避免構成殺人罪可判死刑，不排除陳嫌還可能將畏罪潛逃行為，美化成「謀為同死」，依法條規定，甚至可以免除其刑。

顏世翠指出，生命權至高無上，就算本人同意放棄，他人也不能任意剝奪，所以國內至今還沒將安樂死合法化，而《刑法》第275條處罰的「幫助自殺」行為，可判刑5年以下，通常是死者本人已表明尋短念頭請求外力協助，行為人幫忙提供藥物、器具給死者遂行目的情形。

▲▼北市兇殺！男疑殺女友逃回鶯歌輕生　母發現送醫意外揭真相。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳男行兇後逃回家仰藥輕生，事前通知母親因而及時獲救。（圖／記者黃彥傑攝）

顏世翠說，從目前報導看來，陳男供稱親手掐死蔡女，應該是涉犯同法條處罰的「加工自殺」行為，也就是「受他人囑託或得其承諾而殺之」，可判刑1年以上7年以下，相較於殺人罪法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，加工自殺罪的刑責輕很多。

問題是陳男必須舉證確實受蔡女「拜託」而加以殺害，顏世翠認為，陳男和蔡女僅相識一周，除非能查出蔡女有遺書交代或生前頻繁傳訊息央求陳男動手，不然陳男辯詞有違常理，因為面對面把人掐死，普通人很難辦到，尤其陳男行兇後大老遠跑回新北鶯歌家中吞「止痛退燒藥」作勢輕生，還提前告訴自己母親，一般人若真的不想活了，很少會到處嚷嚷，否則就是裝模作樣，希望有人及時來救命。

顏世翠表示，不排除陳嫌會將吞藥輕生舉動，美化成「謀為同死」，若真的被採信，不論構成加工自殺罪或幫助自殺罪，依法都有機會免刑，就算被否定「謀為同死」，陳嫌另可爭取情堪憫恕減刑，再加上主動報案說出犯行與地點，還可能符合自首減刑規定。

不過顏世翠認為，「謀為同死」通常出現在一起服藥、燒炭自殺的案例，也就是人留在案發現場獲救，陳男跑回家吞藥輕生的舉動，主觀想法就有可疑之處，且情堪憫恕條件相當嚴格，基本條件是犯行值得一般人同情；此外，自首減刑不是「必減」而是「得減」，若檢警能舉證發現蔡女遺體後，已迅速鎖定陳男涉案，陳男報案更只成立自白，減刑不會太多，檢方應該會認定陳嫌殺人並畏罪潛逃。

現年30歲的陳男透過IG認識本案就讀大四的24歲蔡女，昨（13日）涉在蔡女住處勒斃對方，逃回新北市鶯歌住處吞服大量「止痛退燒藥」自殺，事前傳簡訊給沒同住的母親告知尋死念頭，蔡母報警及時將陳男送醫洗胃保住性命。蔡女生前兼職模特兒與直播主，頗有人氣，此案也是2020年至今，馬國來台讀書、工作女子第3起魂斷異鄉的悲劇，已引起馬國當地媒體和網友熱議，檢警積極偵辦中。

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