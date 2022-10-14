瘋砍女友60刀竟辯「義憤殺人」！家暴男無期徒刑定讞

▲男子60刀殺害同居女友，遭判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣男子林璟暉對同居女友家暴動粗，不管女友已有法院保護令，還是連日撥打上百通電話騷擾女友。2020年間他帶刀到女友工作地點談判，見女友無意復合，林男瘋砍60刀殺害女友，犯後他自殘獲救，還狡辯說女友揚言對他家人不利，所以他吞了170顆安眠藥，最後「義憤殺人」。最高法院審理後，14日將他判處無期徒刑定讞。

判決指出，林男（47歲）2017年在國小擔任保全員，認識來上補校的李姓女子，李女為印尼華僑，來台後在泰式按摩店工作，2人進一步交往。林男最後與李女在新竹湖口同居。但李女不堪常遭林男恐嚇，還被毆打成傷，2020年6月間，2人衝突後，李女聲請法院核發暫時保護令，並搬離林男住處。

林男不肯罷休，連續多日每天打上百通電話騷擾李女。8月初，他在凌晨開始再度狂打電話，直到隔日上午9點多，李女始終沒同意復合。林男盛怒之下，將菜刀藏在身上，前往李女工作的泰式按摩店談判。林男一開始先懇求李女復合，但李女不願，林男抽出菜刀，狂砍李女，李女雖奮力反抗，但仍遭刺中心肺等重要器官，當場倒地死亡。林男殺死李女後，舉刀刺胸自戕，但遭趕到的員警緊急送醫，保住一命。

檢方待他稍微恢復後，隨即聲請羈押獲准。而林男偵訊時雖坦承殺人，但辯稱2人談判時，李女揚言要殺害他在台中的母親與兒子，讓他氣不過，才會「義憤殺人」；另外他也說行兇前一天晚上吞了170顆安眠藥，讓他意識不清，才會犯案。

一審法院審理後將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審時，由於林男曲解「義憤殺人」的法律構成要件，高院當然不採信；另外高院也根據他犯後的抽血紀錄，認定他案發前頂多服用10顆安眠藥，絕非170顆安眠藥的劑量。但高院考量他生長、求學、工作歷練後，認定他罪不致死，因此還是判處他無期徒刑。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。