馬國女大生遇害有無被下藥成關鍵　檢將「提早2天解剖」查死因

▲馬國女大生家屬抵台處理後事，15日前往女子陳屍的租屋處招魂。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

馬國蔡姓女大生來台求學，卻被剛認識一週的男子掐死，蔡姓女大生的父母、胞弟以及阿姨也連夜搭機來台，在14日晚上落地後立刻前往分局，15日又去殯儀館見蔡女最後一面，接著返回住處招魂，檢警考量家屬心情，決定將原訂18日的解剖，提前至16日進行，儘快釐清案情還家屬公道。

警方調查，24歲的馬國蔡姓女大生，來台就讀銘傳大學，在但卻被30歲的陳姓男子勒脖殺害陳屍租屋處，陳男離開現場開車返回新北市鶯歌區住處，吞服大量止痛藥，被母親發現立刻打119求救，送醫時才吐露「殺了一個人」。

▲馬國女大生家屬連夜趕往台灣處理後事，檢警也將解剖時間提前至16日。（圖／記者邱中岳攝）

陳姓男子事後將過醫院搶救後撿回一命，但是卻不願意吐露動機，警方只能將蔡女、陳男共計5手機、1台平板電腦送數位鑑識，目前也將等待手機資料還原後，透過裡面的對話、訊息釐清動機。

蔡姓女大生遇害後，在馬國的家屬也立刻來台處理後事，但有親友護照過期，透過雙方外交人員協助緊急補發，終於家屬在14日晚上8時許抵達桃園機場，並立刻前往士林分局製作筆錄。

15日一早，蔡女家屬也透過葬儀社人員協助，前往二殯見到蔡女最後一面，離去時神情哀戚不發一語，接著下午到女大生陳屍的租屋處招魂，並由弟弟捧著姊姊牌位，搭上葬儀社人員安排的車輛離去。

但目前蔡女是遭謀殺或是加工自殺，因為陳男還沒製作筆錄，手機也還在比對，遺體解剖有助於釐清案情，檢方也考量家屬連日舟車勞頓、心情哀傷，所以決定原訂18日的解剖行程，提前至16日進行，追查蔡女生前是否有遭人下藥、迷昏或是其他藥物反應