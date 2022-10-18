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狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

▲▼20歲李盈達泯滅人性殺害養他16年的阿嬤 。（圖／記者陳以昇攝）

▲李男殺害養他16年的鄰居阿嬤，舅舅氣到當庭飆髒話 。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新莊區男子李盈達，去年10月間向養育他長大的78歲楊姓老婦人要錢不成，竟持刀刺殺22刀後，拿走現金11萬餘元。李男犯案後，竟先拿錢到林森北路色情按摩，隨後逃到花蓮，遭逮回後，一審重判無期徒刑。案件上訴二審，高院開庭時，他的舅舅氣到當庭「六字經」辱罵，遭公訴檢察官制止。

現年21歲的李男，出生時父親因案通緝而生死未卜，母親則罹患重度精神疾病，由祖母養育。但祖母實在無力照顧，在他6個月大時，原本是鄰居的楊姓婦人，就開始照顧李男，拉拔長大到16歲，恩情天大。但李男出現偏差行為，時常向老婦要錢，要不到就用偷的，老婦忍無可忍將他趕出家門。

李男遭趕出後，投靠舅舅。但他偷錢的習慣仍未改，經常偷舅舅家中的財物，舅媽因此與舅舅大吵一架，最後李男又被舅舅趕出門。李男回頭再找上楊姓老婦，老婦可憐他的身世，就讓兒子介紹他到塑膠工廠當學徒。不過李男惡習未改，仍經常討錢，討不到就用偷，讓老婦一家頭痛。

案發於去年10月21日間，李男得知老婦的兒子領了36萬現金在家，心起歹念，先購買了一把刀，並從樹林區的工廠搭車前往老婦住家。他先編理由向老婦說內急要上廁所，進門後就開口要錢，被拒後李男竟拿出預藏水果刀朝老婦猛刺22刀，直到她癱軟倒臥血泊中，李男隨即衝到房間偷取11萬2000元後逃逸。而他得手後，竟先到林森北路消費色情按摩，隨即逃往花蓮躲藏，最後仍遭逮回。檢方對他依照「強盜殺人」等罪提起公訴，一審將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審，高等法院18日再度開庭審理。高院這次傳喚舅舅作證，舅舅批評李男個性軟爛，什麼工作都做不久，而且滿口謊言，為了不去工作，連「媽媽住院」、「媽媽死了」這種理由都編纂出來；舅舅認為，李男不應該咒詛至親，說到激動處，連「六字經」都罵了出來，讓蒞庭的公訴女檢察官趕緊制止。至於李男則未多說，僅請求，「我知道錯了，希望法官能給我機會」。

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