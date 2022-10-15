馬國女大生慘被殺害！4至親連夜抵台　今赴殯儀館悲痛認屍

記者邱中岳／台北報導

馬國女大生在銘傳大學就讀4年級，平時擔任外拍麻豆，但是卻在租屋處遭剛認識的男子殺害，男子行兇後躲回租屋處，吞下大量止痛藥輕生，被母親發現送醫才吐露殺人，被害女子家屬也立刻從馬國來台，在15日上午前往北市第二殯儀館悲痛認屍，離去時更是傷心到不能言語。

警方調查，30歲的陳姓男子13日在新北市鶯歌區的住處吞下大量止痛藥，母親發現後立刻報警，警消送醫途中，陳男竟然語出驚人表示「殺了一個人，在士林大東路」，警方循線找到地方，發現馬國蔡姓女大生陳屍床上，已經死亡多時，立刻展開追查。

▲馬國女大生被殺害，家屬14日晚上抵台，15日上午前往殯儀館見最後一面。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據陳姓兇嫌表示，在IG認識馬國的蔡姓女大生約一周，2人陷入交往，但是因蔡女精神狀況不穩定，希望他能夠幫忙輕生，最後才會徒手將蔡女掐死，再返家後吞服藥物企圖輕生，14日已經轉到恢復室，但面對警方詢問，卻不願意再多提一句話。

蔡姓被害人家屬，包括父母、阿姨和弟弟４人也從馬國抵台，在14日晚上8時許入境台灣，隨即由校方人員安排前往銘傳會館住處，接著就到士林分局說明製作筆錄協助調查，直到15日凌晨時分才離開分局，並返回銘傳會館休息。

▲馬國女大生被殺害，家屬15日上午前往殯儀館見最後一面。（圖／記者邱中岳翻攝）



蔡姓被害人家屬在15日一早10時許，就前往北市第二殯儀館認屍，在服務中心確認身份後，由殯儀館人員帶往確認遺體身份，家屬離去時不發一語。