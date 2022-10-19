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後宮小透明翻身！　最強「阿嬤級嬪妃」78歲還被乾隆翻牌子

▲《如懿傳》海蘭張鈞甯。（圖／如懿傳微博）

▲《如懿傳》中的海蘭由演員張鈞甯飾演。（圖／如懿傳微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

張鈞甯在《如懿傳》中飾演的愉妃受到不少戲迷喜愛，而歷史中的愉妃是陪伴乾隆時間最長的妃子，起初存在感極低，後因母憑子貴受到榮寵，一直78歲還被翻牌子，死後被封為愉貴妃。

據記載，愉妃海氏是蒙古鑲藍旗人，父親是員外郎額爾吉圖，在弘曆（即乾隆帝）登基前便進入王爺府，然而她一直不爭不搶、謹言慎行，存在感非常低。

雍正十三年乾隆繼位，潛邸時期的側福晉、格格們一同獲封，海氏被封為「常在」。史料顯示，清朝後宮分為八個等級，皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪、貴人、常在、大答應。海氏位階為倒數第二，可見極不受到重視。

不過在乾隆「雨露均霑」下，海氏在6年後生下皇五子永琪，同年奉崇慶皇太后懿旨，被冊封為愉嬪。五阿哥永棋從小天資聰穎，深受乾隆寵愛，愉妃也從「小透明」扶搖直上，並於乾隆十年晉封為愉妃。

除此之外，永棋在乾隆二十八年，曾經在圓明園大火中，奮不顧身地背著乾隆帝逃離危險，此事令他在乾隆心中的地位再上一個台階，2年後被封為「和碩榮親王」，是眾多皇子中獨有的尊榮，甚至被認為極可能成為儲君。

然而天有不測風雲，患骨結核多月的永棋25歲病逝，諡號和他皇父一樣為「純」，被葬在「太子陵」內。此事令乾隆悲痛欲絕，一直到永棋逝世20多年後，他還不避嫌地談及當年立儲屬意永琪。

▲▼ 五阿哥 。（圖／翻攝自微博）

▲ 五阿哥永棋受影視劇熱播影響，被不少觀眾熟知 。（圖／翻攝自微博）

在《禮記·內則》中，有關於侍寢年齡的詳細記載道，妾年未滿五十者，必與五日之御，則知五十之妾，不得進御矣。這意味著後宮女人若過了50歲，便不可侍寢。

不過，據《清高宗實錄》記載，乾隆晚年時一直在懷念永棋這個兒子，時不時會將愉妃請進自己寢殿，一起訴說喪子之痛。直到愉妃78歲時，仍能得到乾隆召見，足以表現乾隆帝對永琪的喜愛和懷念。

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