故宮研究員糾錯「甄嬛傳服飾」引百萬粉絲朝聖　宮廷款「狗衣」曝光

記者魏有德／綜合報導

北京故宮抖音帳號搭上「國際博物館日」熱潮，推出一系列解密「清宮服飾」的影片，受到百萬粉絲追捧。由於宮鬥劇「甄嬛傳」在播出時，曾一度因為劇中角色穿錯衣服而引起熱議，故宮研究員嚴勇便以「甄嬛傳」內的甄嬛及雍正所穿著的服飾，揪出「朝服配件」、「朝掛圖案」等穿搭上不合理的謬誤。

▲北京故宮研究員錄製影片，講解清朝宮鬥劇在服裝上的謬誤。（圖／翻攝北京故宮官微）

《上觀新聞》報導，嚴勇是故宮博物院研究館員、宮廷歷史部主任及故宮博物院宮廷服飾織繡研究所所長。他告訴大家，劇中角色穿的衣服不僅有身份的問題，還有服裝搭配的問題。

▲電視劇《甄嬛傳》中，雍正的朝服上少了一件披領。（圖／翻攝北京故宮官微）

嚴勇用甄嬛傳劇照為例，他提到，「雍正」頭上戴的是朝冠，衣服穿的是朝服，「但是缺了個東西，朝冠、朝服和披領是缺一不可的。」；「甄嬛」的頭上不應該戴旗頭，或者說大拉翅，只有穿便服的時候才戴，此外，「后妃的朝服顏色服是沒有紅色的，朝掛上的仙鶴紋是屬於一品官員，后妃應是前後兩條立龍。」

▲清朝宮庭內毛孩穿著的狗衣。（圖／翻攝北京故宮官微）

至於在「趣味服裝」的影片中，嚴勇還展示孩童的「虎頭帽」及宮廷裡毛孩的訂製款服裝。嚴勇強調，清宮內不僅養貓，也有養狗，「他們不僅給每條狗起名字，登記犬冊，還用上好的緞料幫狗做衣服，在每件衣服上留有狗的名字。這些狗衣，或許比平民百姓的衣服更好。」