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大陸 大陸焦點 特派現場

353年古董流落山東回收站　「紅衣大炮康熙八年制」保存完好

▲▼ 山東一廢品站發現康熙年間紅衣大炮老闆按廢鐵收的 。（圖／／翻攝 瀟湘晨報）

▲山東資源回收站發現康熙年間紅衣大炮。（圖／／翻攝 瀟湘晨報）

記者任以芳／綜合報導

大陸山東日照莒縣閻莊村一處資源回收站，發現兩隻生銹大炮，回收站老闆原本以為是廢鐵假貨，沒想到竟然是353年稀世珍寶，清康熙八年製造的「紅衣大炮」。

綜合陸媒報導，第一個發現舊文物的人是該村的第一書記井慶勳，當時在巡查駐村資源回收站時，偶然發現門外擺著兩門大炮，炮身有「紅衣大炮康熙八年制」字樣。

據了解，這兩門大炮是老板按廢鐵收的，準備報廢。大炮保存良好，由於底盤很新，誰也沒想到是353年老古董，以為是假貨。

▲▼ 山東一廢品站發現康熙年間紅衣大炮老闆按廢鐵收的 。（圖／／翻攝 瀟湘晨報）

▲炮身有「紅衣大炮康熙八年制」字樣。 （圖／／翻攝 瀟湘晨報）

仔細觀察炮身紋路和上面的文字，井慶勳意識到這可能是康熙年間制造的紅衣大炮，馬上拍照後傳給文物收藏研究的專家盛桂熙。經過鑒別後認為不像是假的，立即上報給莒州博物館和莒文化研究院學術研究交流部。最後專家鑒定為真品，和回收站老板溝通和協商，兩門流浪百年的古董大炮收藏莒州博物館。

歷史記載，「紅衣大炮」也稱紅夷大炮，原型是16世紀歐洲人發明的長身管、紡錘形結構的火炮，明代後期傳入中國，並被仿制。

清康熙八年（1669年），清政府任用比利時人南懷仁，設計了多種大炮，包括輕型大炮「神威將軍」，中型大炮「神功將軍」，重型大炮「武成永固大將軍」。

這次發現的兩門紅衣大炮，就屬於輕型大炮「神威將軍」型。它的原型是16世紀歐洲的一種火炮，明代時被引入中國。

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