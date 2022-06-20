晚清抗日英雄丘逢甲嫡孫任港府第六屆官員　掌商務經濟發展局

▲香港商務及經濟發展局局長丘應樺。（圖／翻攝香港政府網）

記者魏有德／綜合報導

香港特區政府新任行政長官李家超昨（19）日率領第六屆主要官員亮相，對外界介紹港府治理團隊陣容。值得注意的是，現年63歲的丘應樺接任商務及經濟發展局局長，而他也是晚清抗日英雄丘逢甲的嫡孫，現任大灣區航空公司董事及行政總裁。

▲甲午戰爭後，在台灣組織義軍的抗日英雄丘逢甲。（圖／翻攝百度百科）

《直新聞》報導，香港特區政府架構的變化由三司十三局到三司十五局，增加政務司、財政司及律政司三位副司長，其中，多位司局長出身政務官系統，也有負責具體業務的署長級官員升遷掌管政策局，李家超對他所選擇的新一屆特區政府官員感到非常滿意，選擇的標準就是是否忠誠，是否有執行力，又是否彼此有著共同的理念。

接任商務及經發局局長的邱應樺為丘逢甲之孫，曾在國泰航空服務多年並擔任要職，2015年至2017年任國泰港龍航空行政總裁，2021年1月被任命為大灣區航空公司（GBA）的董事及行政總裁，主要負責籌備成立大灣區航空有限公司及整體營運。

至於晚清抗日英雄丘逢甲則是1864年生於台灣，祖籍廣東蕉嶺，中日甲午戰爭後，他在台灣組織義軍抗日，兵敗後離台返回廣東蕉嶺定居。

年僅48歲的丘逢甲於1912年在蕉嶺病逝，不過，他的子孫卻在兩岸三地開枝散葉，其中，長子邱琮（邱念台）在台灣成立逢甲大學紀念先父，次子丘琳於大陸逝世，三子丘瓚在國共內戰時期移居至香港，邱應樺便是三子丘瓚之子。