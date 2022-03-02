古沉船「長江口二號」打撈工作啟動　巨無霸「抓娃娃機」等比例試夾

▲清朝木質古沉船「長江口二號」啟動整體打撈與保護工程。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

位於上海崇明島外水域的清朝木質古沉船「長江口二號」今（2）日正式啟動整體打撈與保護工程，有望在2022年年底之前完成打撈遷移。據了解，現場裝設類似「抓娃娃機」般的巨型塔式起重機，此前以等比例模型進行測試，確保正式打撈時能將沉船完整保存上岸。

▲「長江口二號」位於上海崇明島外水域。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，上海市文物局2011年起啓動水下文化遺產普查工作，在長江口這片能見度幾乎為零的水域裡探尋水下文化遺產。2015年，在崇明橫沙水域發現了一艘保存較為完整的鐵質沉船，考古編號為「長江口一號」。隨後又在該沉船船北部發現另一艘體量較大、保存完整的木質古沉船，考古編號為「長江口二號」。

經大陸國家文物局勘探，初步確定長江口二號古船為木質帆船，年代約在清代同治時期（公元1862-1875年），船型疑似為明清時期在上海水上運輸廣為使用的平底沙船。古船所在水域水深8至10公尺，船體埋藏於5.5公尺深的淤泥中，現已探明有31個艙室。

▲「長江口二號」艙內發現的大量瓷器。（圖／翻攝新華社）

工作人員在艙內已發現有景德鎮窯瓷器等大批精緻文物，船體周圍還出土紫砂器、越南製水煙罐、木質水桶殘件及元代瓷器等。值得注意的是，古船中部分瓷器底標明「同治年製」款，為古船的斷代提供重要的憑證。

這艘長江口二號古船是繼35年前發現的廣東宋代「南海一號」沉船後，大陸水下考古具代表性的重大發現，也是全球發現體量最大、保存最為完整、船載文物數量巨大的古代木質沉船之一，具有極其重要的歷史、科學和藝術價值。

▲長江口二號古船採用世界首創的「弧形梁非接觸文物整體遷移技術」來打撈。（圖／翻攝新華社）

由於長江口二號古船受水流沖刷嚴重，船體面臨嚴重損害危機，上海市文物局決定對長江口二號古船採取整體打撈的方式，最大程度保護這件水下文化遺產。負責任務的上海打撈局將採用世界首創的「弧形梁非接觸文物整體遷移技術」來打撈這艘古沉船，並於2022年1月使用該技術完成海上等比例打撈測試。