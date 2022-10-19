大埔藝術節「展翅+鳴響」音樂會　藝術加持湖光山色

▲▼ 2022第二屆大埔藝術節—展翅 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022第二屆大埔藝術節─展翅宣傳記者會19日上午在縣府召開，10月22、23日將在大埔湖濱公園及曾文水庫湖面上展開，有以廣闊湖面為背景的水上音樂，清晨樹林中清脆的鋼琴聲，讓大埔原本的湖光山色、釣魚平台、老鷹山豬、沙鍋魚頭等獨一無二的旅遊亮點，可以透過第二屆大埔藝術節—「展翅」，讓更多民眾規劃接下來的觀光遊憩假期。

「一輩子一定要去一次大埔！」縣長翁章梁大力推薦，大埔藝術節原來應在3月舉辦，因疫情延後至10月，正好與縣府自今年開始推動的「再・嘉義鄉村藝術行動」扣合，活動以「曾文溪的1000個名字」為行動主軸，以田調水體影像、竹材藝術裝置、水分子編織舞台、水庫淤泥野燒，做為四種主要的表現材質與聯結社區的方法，展期從10月15日一直至11月6日，大埔藝術節的10月22、23正好可以看到精采的表演。

大埔鄉長吳明勳說，大埔的觀光資源豐沛，但缺乏人文藝術的搭配，因此從2021起舉辦第一屆的大埔藝術節，引進專業的表演藝術團隊，伴著曾文水庫的好山好水，利用休憩棧板作為舞台，開啟了一個讓在地民眾欣賞參與的藝術節慶。今年更善用曾文水庫最動人的湖光山色，利用釣魚平台與水上台，作為水上音樂會的演出，並由嘉義民族管弦樂團進行全新創作，才120個席位，大家千萬別錯過。

第二屆大埔藝術節及暨水庫節於10月22至23日在大埔湖濱公園熱鬧展開，因應大埔最具優勢的休憩場地，及悠閒的環境氛圍，從下午2時開始，一直到晚上9點結束，與嘉義多組藝文團體匯演接力演出。

「水上音樂會—『鳴響』」則是以音樂及舞蹈描繪關於「展翅」想像，把展演空間移至曾文水庫釣魚平台上，呈現曾文水庫山水畫面及當地自然環境之美，聽眾能四面環湖、朵朵白雲、群鷹飛翔，聽著管弦樂餘音繞梁，盡覽曾文水庫的水波山色，沉浸在美好的樂聲之中。

23日的節目由清晨7點的鋼琴音符開始，串起半天的活動，包括裝置作品的導覽、奇美曼陀林樂團的精采演出。西拉雅國家風景區管理處也將協助和平社區，在藝術節中提供遊客與民眾體驗「拍拍印」及「製琴教學」課程。讓第二屆大埔藝術節，從結合水庫的水面景觀的音樂會，到小提琴的工藝製作的展示，及與在地社區共創的裝置藝術，成為一個結合自然景觀、表演藝術、提琴工藝、裝置創作的旅行遊憩的新選擇。

「水上音樂會-鳴響」限量120席，需遊艇接駁，故僅開放線上預約報名，活動詳情請搜尋「嘉義縣大埔鄉公所」臉書粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/Dapu.Chiayi/ )查詢。