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綠色照護成果展下鄉嘉義大埔　水保局展現護老實績

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉和平社區於6月18、19日在大埔情人公園辦理「聽見琴聲永好相伴」活動，除有在地農產品市集活動外，更有和平初聲特展(小提琴)，及精彩的音樂會表演，水土保持局南投分局嘉義地區共7處綠色照顧社區也受邀參與，另有銀樂團、大埔愛樂、家民管樂團、台灣夢兒少團以及街頭藝人口琴表演，活動設計則有提琴遊戲、及限量的提琴DIY體驗活動。

▲▼ 水保局大埔綠色成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼大埔和平村結合南投水保局，於當地情人公園辦綠色照護成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 水保局綠色照顧計畫。（圖／記者翁伊森攝）

水保局旗下綠色照顧據點中埔鄉裕民社區，展現長者照護下手作成品 。（圖／記者翁伊森攝）

「聽見琴聲永好相伴」產業推廣活動於6月18、19日在大埔情人公園資訊站熱鬧展開，社區利用在地漂流木與山村長輩共同製作提琴，更有大埔愛樂弦樂團參與演出，並邀請當地不老樂手重現銀樂團風采，漂流木小提琴拉出美麗的樂章，還有人打鼓、拉琴和聲，長輩們無間的表演默契，藉由不同的樂器共同演出最具社區融合的在地特色的樂曲。

▲▼ 水保局大埔綠色成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 大埔鄉長吳明勳(圖中)、水保局南投分局工程員宋睿綸(圖右)、和平社區發展總幹事曾耀輝(圖左) 。（圖／記者翁伊森攝）

大埔鄉吳明勳鄉長表示，感謝水保局等單位提供資源助益青銀共融，當地和平社區也青年力量優化大埔鄉的小提琴產業與體驗遊程，進而提供絕佳的遊憩品質給大家，沉浸享受大埔鄉的一點一滴，也營造音樂之鄉。另，大埔鄉擁有全台第一大的曾文水庫，得天獨厚的地理位置和水庫資源，除了可以乘坐遊艇優遊水庫、賞鷹、餵山豬外，還有市區著名的砂鍋魚頭一條街、漂流木手工藝體驗及大埔愛樂優美的琴聲，以音樂為主題將藝術融入整體環境，翻轉農村印象，儼然是嘉義縣旅遊的最佳首選。

和平社區總幹事曾耀輝表示，感謝水保局資源讓青年回流藉由小提琴產業傳授讓長者農閒有事做，小朋友可以學習音樂。

▲▼ 水保局大埔綠色成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 水保局旗下嘉義地區各綠色照顧據點嘉義大埔設攤展現成果。（圖／記者翁伊森攝）

水土保持局南投分局工程員宋睿綸表示，因應高齡化，農委會水保局推出綠色照顧計畫，提供綠場域、綠照顧、綠飲食、綠療育等四面向讓長者走出戶外餐與全體互動，另因應食農教育保護法，也藉由零飢餓透過綠色照顧社區提供餐食給單親獨居弱勢族群及年者，現場七點綠色照顧社區則以成果展展現。

▲▼ 水保局大埔綠色成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

現場除了和平社區，嘉義共7處綠色照顧成果，來自鹿草鄉松竹社區把賞心悅目的農村文化創作成一幅幅畫作；新港鄉月眉社區以傳統技藝結合在地花草，帶領長輩製作了植物精油、交趾陶工藝等；東石塭仔社區的高年級生烘焙坊也到現場快閃開店；中埔鄉裕民社區則是呈現長首座背帶、背包等環保作品成果；大林鄉上林社區結合梔子花產業，以花入茶，讓茶藝添加生活樂趣；朴子市牛桃灣社區則帶著阿公阿嬤一起製作香草槌。

▲▼ 水保局大埔綠色成果展 。（圖／記者翁伊森攝）
 

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