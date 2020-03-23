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推弱勢二代脫貧展翅新希望　黃偉哲感恩陳葉明容女士善舉

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▲中華醫事科技大學董事陳葉明容女士，捐贈台南市政府20萬元，大力支持社會局持續辦理弱勢學子自立脫貧方案，由黃偉哲市長接待並親自頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學董事陳葉明容女士，捐贈台南市政府20萬元，大力支持社會局持續辦理弱勢學子自立脫貧方案，由黃偉哲市長接待並親自頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學董事陳葉明容女士，捐贈台南市政府20萬元，大力支持社會局持續辦理弱勢學子自立脫貧方案，23日陳葉明容女士與好人好事運動協會理事長黃全永先生、副理事長郭治華先生及創會理事長黃守江先生，親自到市府捐贈善款，由黃偉哲市長接待並親自頒贈感謝狀。

黃偉哲市長感謝陳葉明容女士與好人好事運動協會的愛心善舉，相信台南市在公私協力的共同努力下，更能落實「照顧弱勢優先」、「實現希望家園」的願景。

▲中華醫事科技大學董事陳葉明容女士，捐贈台南市政府20萬元，大力支持社會局持續辦理弱勢學子自立脫貧方案，由黃偉哲市長接待並親自頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，80歲高齡的陳葉明容女士平時樂善好施，活躍於各大公益社團參與公益活動，更是好人好事運動協會永久會員，長期與協會積極推動「存好心、說好話、做好事、當好人」。在3本月15日得知市府開辦自立脫貧方案，扶助弱勢學子培養技能，因此透過好人好事運動協會創會理事長黃守江協助媒合與社會局聯繫，在瞭解脫貧方案的精神後深受感動，為了幫助更多弱勢學子，陳葉明容女士慷慨解囊捐贈20萬元，支持社會局持續辦理脫貧方案。黃偉哲市長表示，公私協力以愛傳愛，可以讓台南市變得更美好。

陳葉明容女士家庭美滿，教育子女有成，5位子女各在醫界、學界、音樂界發光發熱，陳葉女士將身為人母疼愛孩子的心散播在台南市各處，幫助社會局為弱勢學子裝上展翅高飛的翅膀。市府與社會局感謝陳葉女士的認同與支持，更感謝陳葉女士為南市學子們豐厚羽翼讓他們可以飛向未來，一同與市府實踐「做的更好、過得更好」的理念。

社會局指出，黃偉哲市長施政以「關懷弱勢優先」的理念，持續辦理弱勢脫貧方案。資金來自於公益彩券盈餘分配基金及民間捐款，針對設籍南市16歲至25歲的低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢的在學學生提供「成績優異獎助學金」、「升學/國考補習費」及「專技證照費」等補助，提供積極性福利替代消極性救濟，提升弱勢學子社會競爭力，達到自立脫貧的目標。民眾若對「展翅高飛」自立脫貧方案有任何疑問，可撥打06-2995686洽詢社會局社會救助科。

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