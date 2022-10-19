男客逼認自願連結！　21歲傳播妹「下體驗出精液」才知遭性侵

▲台中廖、蕭2名男子輪流性侵坐檯小姐，事後不想負刑責，還糾4名友人圍堵她，逼她承認是合意性交。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中廖、蕭姓男子找傳播小姐琳琳(化名)在KTV包廂飲酒作樂，見琳琳喝醉遂輪流性侵她，事後琳琳到醫院驗傷，廖、蕭怕負刑責，又找朋友持槍強押琳琳錄製「合意性交」的切結，逼問她「如果驗到2人精液的話怎麼講」，琳琳這才發現自己遭性侵。台中地院審理，認為廖、蕭犯行屬實，依強制性交罪，各處4年徒刑。另廖、蕭和其他4名友人再被依妨害自由罪，各處3月到6月不等徒刑，可易科罰金。全案還可上訴。

判決書指出，廖、蕭於前年7月14日凌晨和友人到KTV包廂唱歌、喝酒，並找來21歲的傳播小姐琳琳坐檯，大家喝到半夜3點多，廖男見琳琳已醉到意識不清，直接把她帶到包廂廁所內性侵，隨後不到10分鐘，蕭男又把琳琳攙扶到其他包廂性侵得逞。

琳琳結束工作後，傳播經紀人發現她狀況不對，將她送往醫院驗傷並報警。廖、蕭2人怕東窗事發，16日找來其他友人，持槍攔下琳琳的車子，強行將司機和琳琳帶進養生館房間內，毆打司機並強迫琳琳錄製「14日那天是自願發生關係、收了3萬元」切結，折磨了2小時才放人離開，琳琳隨後報警處理。

全案審理時，廖男辯稱14日當天琳琳有答應他，如果他「加節」，就願意和他進廁所發生關係，蕭男則辯稱2人因互相愛撫親吻，自然發生性行為。

法官檢視KTV監視器及經紀人、司機等證人的證詞，加上被害人下體確實驗出其中一人DNA，認為廖、蕭2人確實趁琳琳意識不清性侵她，犯乘機性交罪，各處4年徒刑。另廖、蕭又和其他4人強行限制琳琳和司機的自由，共同犯剝奪他人行動自由罪，各處3月到6月不等徒刑，可易科罰金，全案還可上訴。