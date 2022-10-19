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神明廳點香祭拜　線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

▲在神明廳點香祭拜來表達對神明及祖先之敬意，稍有不慎就可能掉落火星、香灰等微小火源於可燃物上，經常會引起燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在神明廳點香祭拜來表達對神明及祖先之敬意，稍有不慎就可能掉落火星、香灰等微小火源於可燃物上，經常會引起燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

敬神祭祖為國人優良傳統習俗，在神明廳點香祭拜來表達對神明及祖先之敬意，稍有不慎就可能掉落火星、香灰等微小火源於可燃物上，經常會引起燃燒，甚至延燒鄰屋，請民眾敬神祭祖時務必謹慎小心，以防止火災發生。

今年9月中旬於台南市北區發生一起民宅神明廳火災案件，立即陸續派遣11個消防分隊前往，並由副大隊長指揮搶救，到達時發現3樓鐵皮屋加蓋神明廳內部已有明顯火光情形，指揮官立即指揮所屬進行滅火搶救、防止延燒及逐層搜索，經過一段時間搶救，火勢順利撲滅，並無人受傷，僅些許波及鄰屋。

▲在神明廳點香祭拜來表達對神明及祖先之敬意，稍有不慎就可能掉落火星、香灰等微小火源於可燃物上，經常會引起燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經調查此類因「敬神祭祖」不慎，遺留微小火源（火星、高溫香灰等）於易燃可燃物所引起之火災，時有所聞，消防局建議可採取下列措施來防範：1、點香位置請儘量不要放置易燃可燃物(如衛生紙、紙張、金紙或塑膠袋、垃圾袋等)，以免不慎掉落火星引燃造成火災，點香過程中要注意是否有掉落火星情形。

2、香腳要經常清理，避免香爐內插著大量香腳情形，插香時要分散插於香爐，以避免過熱引燃產生「發爐」情形，線香要插穩以避免線香倒落觸及鄰近易燃可燃物而引起火災。

3、金爐焚燒金紙時要有人在旁警戒，直到火勢完全熄滅後蓋上鐵蓋或清理灰燼後（以水確實熄滅），才可離去，以避免金紙灰燼被風勢吹出來附著於可燃物而引發火災，金爐要完全降溫至常溫或灰燼以水清理後，才可收至室內。

▲在神明廳點香祭拜來表達對神明及祖先之敬意，稍有不慎就可能掉落火星、香灰等微小火源於可燃物上，經常會引起燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4、神明廳或宮廟焚燒線香、香環或燒蠟燭等引火行為請儘量在白天為之，夜間相關管理人員要確認上述火源均已完全熄滅後才可離去休息。5、神明廳或宮廟請設置在具有防火時效空間，且儘量不要裝潢，如一定要裝潢，請採耐燃材料裝潢。6、不論住家神明廳或宮廟請裝設住宅用火災警報器，提早獲知火災發生，及早進行避難逃生或初期滅火。

▲在神明廳點香祭拜來表達對神明及祖先之敬意，稍有不慎就可能掉落火星、香灰等微小火源於可燃物上，經常會引起燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民，神明廳或宮廟文化敬神祭祖為固有傳統，在點線香或燃燒金紙等引火行為時切勿掉以輕心，避免掉落火星，引起火災。

消防局李明峯局長提醒民眾，神明廳或居室等空間，切勿堆放大量可燃物，並請設置住宅用火災警報器，一旦發生火災立即警報，以增加緊急避難及應變時間，並及早通知消防局，以防制火災所造成之傷害。

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