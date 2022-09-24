未登陸火星就先污染！人類探索太空留7119公斤垃圾山　恐怖影像曝

▲人類探索火星時，在這顆紅色星球留下了7119公斤的垃圾，下同。（圖／翻攝自NASA）

記者葉睿涵／編譯

人類的探測車自1971年首次成功登陸火星至今不過短短51年，就已經在火星留下7119公斤的太空垃圾，龐大的數字可怕得令人乍舌，也有人擔心，人們是否還未登陸火星就已經對外星造成了污染。不過外媒解釋，這些殘骸都是不可避免的，而且太空機構將它們視為歷史遺跡，而不是太空垃圾。

據《每日郵報》報導，美國西維吉尼亞大學對過去50年的數據進行分析，計算了所有火星探測車和軌道器的質量，減去目前仍在運行的物體重量後，發現火星表面約有7119公斤殘骸與太空碎片。這些垃圾包括廢棄硬體設備、不再運作及墜毀在火星表面的太空船，就連蘇聯1971年發射失敗的「火星2號」也還在火星。

人類目前已嚴重污染了我們正在居住的地球，但隨著科技的發達，人們在過去50年進行了14次火星任務，並送出18件人造物到火星，而這些任務難免會對其它星球也造成污染，尤其這些垃圾大部分還是不可避免的，因為太空船在穿過火星的大氣層時會產生高溫，因此許多原本用來保護太空船的配備都必須被丟棄。

事實上，從探測車回傳的照片看來，我們不難發現許多探測車都曾拍到自己當初降落火星時拋棄的零件，抑或是之前被淘汰的探測車。報導稱，目前火星上還有9個已不再運作了的探測車，其中包含火星3號、維京1號、旅居者號等。這些探測車大部分都完好無損，而太空機構將它們視為歷史遺跡，而不是太空垃圾。