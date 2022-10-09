嗆馬斯克「回去火星」　林佳龍：台灣不應成中國特別行政區

▲林佳龍9日到三重重新橋觀光市集掃街拜票並受訪。（圖／林佳龍競辦提供，下同）

記者蘇晏男／新北報導

針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在媒體訪問中提議「為台灣設一個合理可行的特別行政區」一事，民進黨新北市長候選人林佳龍今（9日）表示，台灣是台灣人的，不是中國一部分，台灣有共識，不會也不應成為中國的特別行政區，他認為馬斯克只是在製造身價，應該回去火星。

林佳龍今上午赴三重重新橋觀光市集時表示，三重鄉親很熱情，民進黨的市議員跟參選人都經營很好，所以很期待在三重可以大贏，並且開出六成選票。對於現在民調，他表示，現在都只有好感度，投票的結果才是關鍵，自己在基層掃市場，可以感受到鄉親的熱情，希望不到50天的選戰，三重可以大贏，新北可以逆轉勝。

另外，對於馬斯克在媒體訪問中提議「為台灣設一個合理可行的特別行政區」一事，林佳龍受訪時表示，馬斯克只是在製造身價，依照他的邏輯，他來自火星，就應該要回去火星，「台灣如果是中國的一部份，中國對台灣擁有主權，那馬斯克可以跑回去火星啊。」

林佳龍指出，馬斯克在中國賣電動車ㄝ所有數據中國都宣稱是他的，以後台灣進入AI大數據的分析，都會影響所有的智慧產權。他認為，馬斯克只是隨便說說不要太在意，「台灣是台灣人的，要從世界的台灣走向台灣世界好。」