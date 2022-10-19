劉治竑3度酒駕遭判刑5個月　中選會：不予公告為候選人

▲苗縣議員參選人劉治竑酒駕累犯入獄，選委會將報請撤銷資格。（圖／擷自劉治竑臉書）



記者陳家祥／台北報導

民進黨苗栗縣議員劉順松今年8月病逝，其子劉治竑獲黨徵召參選延續父志；但沒想到，劉治竑在今年4月酒駕撞車，依《公共危險罪》被判5個月，還被檢方查出是第3度酒駕，因此不准易科罰金，14日已發監執行。為此，中選會19日宣布，劉治竑不符選罷法規定，不予公告為候選人。

中選會今表示，劉治竑申請登記苗栗縣第20屆議員選舉第4選舉區候選人，但其因公共危險案件，經苗栗地方法院判決處有期徒刑5月，於111年6月20日確定，並已於111年10月14日入監執行。

中選會指出，依《公職人員選舉罷免法》第26條第4款規定，「犯內亂、外患、貪污及賄選等以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，不得登記為候選人」。但受緩刑宣告者，不在此限。

中選會表示，經查，劉治竑違反之案件，既經判處有期徒刑5個月確定，且於111年9月2日議員登記期間截止前皆尚未執行，依《公職人員選舉罷免法》第29條第1項第2款規定，應撤銷其候選人登記。

中選會表示，劉治竑資格不符一事於登記截止後、候選人名單公告前，即予發現，其登記程序仍未完成，經本會重為審定，其資格不符，逕由苗栗縣選舉委員會函知劉治竑先生不得登記為候選人。