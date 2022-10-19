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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍選後頂替蘇貞昌任閣揆？　總統府打臉：通篇臆測不實

▲▼新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

有媒體報導指稱，有所謂正國會人士透露，總統蔡英文允諾民進黨新北市長參選人林佳龍，如果2022年底選戰選得不錯，有機會讓他入閣。對此，總統府發言人張惇涵19日駁斥，通篇報導皆引述匿名人士，內容臆測不實。

根據媒體報導內容，有所謂正國會人士透露，傳聞蔡英文答應林佳龍，即便沒有勝選，也要壓低新北市長侯友宜的票數，達標就願意讓林佳龍擔任閣揆，而同為正國會的基隆市長林右昌也能入閣。

對此，綠營人士表示，這顯然是極為邊緣的外圍人士臆測，2022九合一大選，就算民進黨真的大敗，看一下最近的各式民調，行政院長蘇貞昌的支持度依然維持4成至5成的高滿意度，首要「組閣」的條件就很難具備；其次，黨內還有桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，都是任期屆滿的執政首長，佈局怎會在還沒開始選的現在就定於一尊？

綠營人士表示，第三，如果真的是正國會人士放話，那麼這位正國會人士肯定想「害死」自己的正國會少主林佳龍，在交戰時刻對外宣稱自己老闆不會勝選，已經有下份工作了，這無非是犯了兵家大忌；因此研判這位放話人士非正國會，也可能根本不是綠營人士，甚至不排除是先前有部分要求林佳龍簽署「選後不入閣同意書」的人士捏造。

對此，林佳龍上午受訪時也駁斥，這一看就知道是假訊息，自己承諾當選新北市長會做好4年，現在因為颱風淹水，侯友宜不在新北跑而是跑去新竹，引起民怨批評。他認為，藍營不需要用假議題來為侯友宜想落跑選總統來轉移焦點。

另外，張惇涵也駁斥，強調該則報導並未查證，通篇報導引述匿名人士，且內容臆測不實，總統府呼籲媒體善盡查證之責，期盼謠言止於智者。

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