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苗栗驚傳賄選！每票500元　約談16樁腳選民到案...2人5萬交保

▲▼苗栗地檢署接獲縣議員選舉有人行賄，昨日傳喚涉案人到案說明。（圖／翻攝自Google地圖）

▲苗栗地檢署接獲縣議員選舉有人行賄，昨日傳喚涉案人到案說明。（圖／翻攝自Google地圖）

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

苗栗地檢署日前接獲民眾檢舉，指稱王姓男子夥同另外4人，以每票500元為代價，要求民眾支持鄭姓縣議員參選人。專案小組在昨日傳喚涉案的王男等4人，及12位選民到案，其中王男等兩人因賄選嫌疑重大，被以5萬元交保候傳，其他人則被請回。

苗栗地檢署日前接獲檢舉賄選情資，得知王男等4人，涉嫌以每票500元賄選，要求民眾支持鄭姓縣議員候選人。苗栗地檢署立即指派石東超檢察官指揮新竹市警察局刑警大隊、苗栗縣警察局頭份分局及法務部調查局苗栗縣調查站，共同偵辦。

專案小組經向苗栗地院聲請搜索票獲准後，昨（18）日發動搜索，傳喚涉案的王男等4人、涉嫌收受賄賂之選民12名到案說明。經檢察官訊問釐清案情後，查扣現金賄款9500元，王男與鄧男2人因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，分別諭知5萬元交保候傳，其餘涉案人則均請回。

苗栗地檢署表示，候選人本應以政見爭取選民的認同，若以賄賂或不正利益作為換取選票的對價，係破壞選舉之公平，斲傷清明之政治。苗栗查賄團隊已佈下天羅地網廣為蒐集賄選情資，一旦發現不法情事，必定從嚴從速偵辦。另呼籲民眾：本署對於所有檢舉案件均有嚴謹之保密措施，若發現賄選情事，請拒絕賄選、勇於檢舉不法，共同為乾淨選舉努力。

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