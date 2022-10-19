蔣萬安競辦籲公開行車記錄器　陳時中8度回「不清楚」：罰單已繳了

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中遭媒體踢爆座車為趕行程闖紅燈，以及違停在公車停靠站，而國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室呼籲，陳應公布行車記錄器還原真相。不過，陳時中19日上午被媒體問及此事，8度回答「不清楚」和「不知道」，強調罰單已經繳了，沒有什麼好辯駁的，至於警察怎麼處理就尊重。

陳時中今天上午前往南京公寓市場前，媒體頻頻追問，沒有秘錄器也沒有行車記錄器的資料？陳說，「這我就不清楚了」，這是警察執行程序，並不是己方有無秘錄器的問題；媒體又問，會不會有特權？陳說，「沒有，我不知道」，第一這是警察執行程序，第二罰單也已經繳了。

媒體繼續追問說，陳時中座車的行車記錄器是可以公開的嗎？因為大家都在想說警察到底上前聊了什麼？陳回應，「我不清楚呢，我不清楚」，警察上來到底怎樣，其實他也沒有在那個地方，「我也不知道」；媒體問，內湖那個陳不在車上嗎？陳說，「我不知道」，媒體在講之前「我不知道」，「你們什麼時候錄的，或誰什麼時候錄的我不知道」，但是，如果被查到有違法的地方，就依法辦理，該繳罰金就繳，這沒什麼好辯駁的，警察怎麼處理就尊重。

此外，也有媒體關注，如何看待傳出「棄陳保黃」一事？陳時中說，就儘量努力，謝謝；至於最近看民調是否感覺到選請回穩？陳說，就持續努力吧，現在都言之過早；媒體詢問，有綠營幕僚評論「總統特別喜歡黃珊珊」等語？陳笑說，沒有聽到這樣的講法。