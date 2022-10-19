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若中共射飛彈、抱持「武力犯台態度」　黃珊珊：不宜辦雙城論壇

▲▼無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

美國國務卿布林肯17日表示，北京政府決心加快統一時間表，不惜以武力手段實現。面對兩岸氛圍緊張下，未來當選市長要不要持續辦雙城論壇？無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，若按照飛彈越過台北市上空，或是用武力犯台態度，「這種氣氛下，我都覺得不宜。」

黃珊珊19日上午接受《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚提及布林肯稱北京加快統一時間表一事，隨後詢問黃珊珊若當選未來4或8年市長，兩岸與雙城論壇方向為何？黃珊珊表示，還是要回到原來的立場，中華民國是主權獨立國家，台北市是首都城市，應有自信與全世界來往。

黃珊珊指出，過去舉辦雙城論壇原因，是北農要跟市場進行事務性合作，後來還有教育、文化、體育交流，變成城市官方的交流，但大部分都在談事務性事情，只是叫「雙城論壇」，但其實台北市跟很多城市每年都有固定類似會議，但沒額外取名。

至於雙城論壇每年要不要辦？黃珊珊說，和平不到最後關頭就不要放棄溝通，因兩國體制、認知上的不同，要保留一個可協商或可對話空間，例如烏克蘭與俄羅斯打仗，也會找一個地方進行和談，「會不會辦（雙城），原則上會辦，但如果過程中（中國大陸）說『不放棄武力犯台』或打飛彈，就要看實際狀況。」

黃珊珊認為，保留一個溝通管道，不失為一個負責任的首都，至少台北市還擔得起這個責任，在現今中央沒任何溝通管道下，卻還有這麼多台商、上海學生，總是要做一些事情，「至少台北市比較務實。」

黃暐瀚追問，中國國家主席習近平稱不放棄武力統一台灣可能性，但國民黨主席朱立倫發賀電祝中共二十大遭罵翻，加上今年8月中共才射飛彈穿越台北上空，在今年緊張度、仇恨值較高的情況下，若當市長是否辦雙城論壇？黃珊珊回應，如果按照有飛彈直接越過台北市上空，或是用武力犯台的態度，「我覺得這種氣氛下，包括賀電，我都覺得不宜。」

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