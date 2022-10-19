黃義交墜樓亡　周玉蔻曝光對話截圖喊：請代上一柱香吧

▲左為媒體人周玉蔻，右為前立委黃義交 。（合成照／記者屠惠剛攝、翻攝黃義交臉書）

記者詹宜庭／台北報導

現年69歲的前立委黃義交17日晚間墜樓不治，而過去曾與他發生知名「寶寶事件」的資深媒體人周玉蔻19日上午透過臉書曝光一張對話截圖，內容寫著「請代上一柱香吧」，而對方則回應「好的！大家都要學習放下！也請妳保重身體！」。此貼文一出立馬吸引千名網友按讚，留言道「妳是個有俠義心腸的人。」

周玉蔻今日稍早在臉書上發出一張對話截圖，雖然未透露對話的對象，但從其曝光截圖中可知周玉蔻請對方幫忙「代上一柱香」，對方則回覆「好的！大家都要學習放下！也請妳保重身體」，而周玉蔻則簡單回應「謝謝，也祝你萬事平安」，最後對方也回以2個讚的表情符號並表示「也順祝平安。」

此貼文一出立馬湧入千名網友按讚，有網友留言表示「人生過客，如流水，一切隨風去，願老友至極樂」、「蔻姐善良如妳，由衷的敬佩，永遠支持妳」、「每個人都要學習放下才能向前走、尊重每一個人的選擇、願亡者安息！」、「受過的傷和痛，已灰飛煙滅。」

而針對生死議題，周玉蔻昨日於《新聞放鞭炮》節目中表示，她喜歡愛恨情仇清楚、堅強為自己人生奮鬥的人，人活著最重要的力量就是不要害怕，人言可畏是中華文化最可怕的污髒文化，但「生命的韌性其實是一分一秒的，韌性存在是一個自我的挑戰，就是人在困難時，你可能就是當下，當下之後，你會發現自己屈服或臣服的某個時刻，而轉個彎就是征服，這是我的感受」。

「比人氣死人，人要活出自己，不要擔心被別人批評，不需要在乎別人講什麼，這是我對生命的看法」，周玉蔻強調，像她也是從小就不被看好，可是你要活出自己，活得認真堅定、理直氣壯，看到歷史長流的進步發展。