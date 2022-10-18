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黃義交墜樓亡　周玉蔻節目上談生死：生命轉個彎就是征服

▲▼左為媒體人周玉蔻，右為前立委黃義交 。（合成照／記者屠惠剛攝、翻攝黃義交臉書）

▲左為媒體人周玉蔻，右為前立委黃義交 。（合成照／記者屠惠剛攝、翻攝黃義交臉書）

記者皮心瑀／台北報導

現年69歲的前立委黃義交17日晚間墜樓不治，而過去曾與他有一段情的資深媒體人周玉蔻18日錄製電台節目時突提到30年代風靡上海灘的一代女星阮玲玉留下的一句「人言可畏」，認為活在一個三姑六婆的世界很可怕，「但我真的希望大家不要有這樣的想法，生命的韌性其實是一分一秒的」。

周玉蔻表示，她喜歡愛恨情仇清楚、堅強為自己人生奮鬥的人，人活著最重要的力量就是不要害怕，人言可畏是中華文化最可怕的污髒文化，但「生命的韌性其實是一分一秒的，韌性存在是一個自我的挑戰，就是人在困難時，你可能就是當下，當下之後，你會發現自己屈服或臣服的某個時刻，而轉個彎就是征服，這是我的感受」。

周玉蔻說，人比人氣死人，人要活出自己，不要擔心被別人批評，不需要在乎別人講什麼，「這是我對生命的看法」，像她也是從小就不被看好，可是你要活出自己，活得認真堅定、理直氣壯，看到歷史長流的進步發展。

周玉蔻指出，她今天講那麼多有感而發，就是人生要靠自己錘鍊，活得任性，但要負責，不能選擇消極的辦法，活得任性比收斂更需要勇氣， 面對羞辱「Who cares？我開心可以罵回去，不開心就沒看到，要活出自己一口氣，每一刻都是挑戰」，不論是活得理直氣壯或是理直氣和，有錯誤修正就好，人生有這麼難嗎？但也很簡單，其實生與死是一件很簡單的事，「那是很大的痛苦，也是得很大的錘鍊」。

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