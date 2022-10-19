指揮中心公布「高端族補打方案」　周玉蔻怒轟討罵：根本呼攏人！

▲目前日本認證入境許可疫苗名單僅有AZ、BNT、莫德納等5種品牌，不包含高端。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

針對施打高端的民眾，需做PCR才能入境日本一事，引發外界批評。就連一向力挺高端的資深媒體人周玉蔻也怒批高端害自己變成「倒楣族」。而指揮中心今（19）下午也公布補償方案，不過周玉蔻仍不領情，砲轟「落落長看似一本正經，根本是呼攏人的！」

周玉蔻針對指揮中心宣布的高端補償方案，在臉書開轟，「恕我不客氣，指揮中心剛剛公布的補打高端方案，落落長看似一本正經，根本是呼攏人的！討罵！」更點名衛福部長薛瑞元「目前的情況是，下令高端替有赴日行程安排的高端族免費做PCR才是誠實具體方案啦！」

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周玉蔻日前因施打高端無法入境日本一事，在廣播節目上狂轟高端害自己變「倒楣族」，因日本目前開放的疫苗認證名單中不含高端，還須花3500做PCR才能入境；她呼籲高端公司應更加積極向WHO申請，而非躲在背後數鈔票，把責任推給衛福部。

爭議經過多日，指揮中心終於在今（19）日下午宣布，經綜合評估後，即日起提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗，接種基礎際需間隔28天、追加劑則需與前一劑間隔84天。台灣目前有5種廠牌疫苗可供選擇，但最新開放接種的莫德納次世代疫苗，僅能作為追加劑使用。

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