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黃義交墜樓前還與家人見面　相驗結果「出血性休克」家屬無意見

記者黃宥寧／台北報導

前立委黃義交17日晚間於北市內湖區一棟大樓11樓墜樓身亡，享年69歲，現場並未發現遺書，消息一出令外界震驚不已，其女兒痛心表示，事發前還一起吃飯，父親也無異狀。警方報驗後，今（18日）士林地檢署王啟旭檢察官率法醫赴三總相驗，黃義交前妻鄭春悅、女兒也憔悴現身，稍早相驗結果也出爐。

北市警消17日下午5時11分接獲民眾報案，指文德路一棟大樓，有名男子因不明原因墜落地面，救護人員到場後，男子已無呼吸心跳，送往三軍總醫院搶救仍宣告不治，男子身分經查證為前親民黨籍立委黃義交，警方調閱監視器也發現住3樓的黃義交，傍晚獨自搭電梯上11樓樓頂，隨後即發生憾事。

▼前親民黨籍立委黃義交17日晚間墜樓，享年69歲。（圖／翻攝黃義交臉書）

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝黃義交臉書）

黃義交女兒接獲訊息情緒潰堤不敢置信，並提及父親在疫情期間「狀態就不太好」，但幾天前2人還一起吃飯，當時也看不出父親有異狀，案發當天也與其他家人有聚會見面，而現場、住家也未發現遺書。

▼黃義交墜樓檢方前往相驗，家屬也哀痛現身。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼黃義交墜樓案，今檢方相驗，家屬哀痛現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

士林地檢署檢察官18日上午11時許相驗黃義交遺體，約12點半結束，認黃是從高處墜落，導致出血性休克，排除有外力介入，並將遺體發還家屬，由家屬辦理後事。

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