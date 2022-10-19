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增至14死19傷！俄Su-34戰機墜民宅　官方指疑「技術故障」

▲▼俄羅斯Su-34戰機墜毀民宅後發生爆炸，造成13死19傷。（圖／路透）

▲俄Su-34戰機墜毀民宅後引發大爆炸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯一架蘇愷34戰鬥機（Su-34），17日在俄烏邊界城鎮葉伊斯克（Yeysk）墜毀，最新消息指出死亡人數再添1人，已來到14死19傷。俄羅斯官方指出，墜機很可能是「技術故障」造成。

綜合CNN等外電報導，俄軍將Su-34戰機墜機事件死亡人數上調至14人，該架戰機17日從俄羅斯南部軍區軍用機場起飛，執行飛行訓練任務，但其中一顆引擎卻在爬升階段起火，2名飛行員迅速跳傘逃生，著火失速的戰機之後撞入葉伊斯克一棟9層樓高、約600名住戶的公寓中庭，燃油大量外洩後引發爆炸。

俄羅斯緊急情況部表示，這棟公寓的起火面積為2000平方公尺，公寓1至5樓陷入火海，至少17個單位受損。俄方隔日表示救難人員已完成挖掘廢墟的工作，官員則聲稱戰機當時未搭載彈藥，否則會造成更大破壞。

目前已知14死，當中3人是兒童，最新一名被發現的死者，是救難人員在清理瓦礫堆時發現的。

俄羅斯調查委員會表示，墜機事件很可能起因於「一個技術故障」，已就是否違反飛行規則展開刑事調查，並查扣戰機起飛的軍用機場的燃料樣本，以及失事戰機的飛行紀錄器。

克里姆林宮18日表示，俄羅斯總統普丁對於這起災難的罹難者家屬「表達深切哀悼」。

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