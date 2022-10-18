路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」　無視西方壓力

▲俄軍用伊朗無人機攻擊烏克蘭 ，但俄羅斯與伊朗始終否認。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄軍被發現多次使用伊朗無人機攻擊烏克蘭，儘管伊朗否認在俄烏戰爭選邊站，但是《路透社》的獨家報導指出，兩名高級官員透露，伊朗已經承諾，提供俄羅斯更多地對地飛彈以及無人機。

報導指出，10月6日，伊朗第一副總統莫赫貝爾（Mohammad Mokhber）、革命衛隊的2名高級官員，最高國家安全委員會的1名官員訪問莫斯科，與俄羅斯就武器的交付問題，達成協議。

伊朗一名外交官透露，俄羅斯人要求更多的無人機，和精度更高的伊朗彈道飛彈，特別是法塔赫（Fateh）系列和佐法加（Zolfaghar）系列飛彈。

伊朗外交官也駁斥西方官員，關於此類轉移違反 2015 年聯合國安理會決議的說法。

▲烏克蘭許多人目擊伊朗自殺式無人機Shahed-136。（圖／路透）



烏克蘭報告稱，最近幾周俄羅斯使用伊朗製造的 Shahed-136 無人機發動了一連串襲擊。

伊朗否認向俄羅斯提供無人機，而克里姆林宮18日也否認俄軍部隊曾使用伊朗無人機襲擊烏克蘭。

美國國務院評估說，17日早上尖峰時段襲擊烏克蘭首都基輔時，使用了伊朗無人機。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也指責德黑蘭說謊，稱俄羅斯沒有在烏克蘭使用伊朗無人機。

一位歐洲外交官表示，他的國家認為，鑑於對其工業部門的制裁，俄羅斯發現自己生產武器變得更加困難，因此轉向從伊朗和北韓等夥伴進口，「無人機和飛彈是合乎邏輯的下一步」。

西方官員表示，與無人機一樣，飛彈轉移也將違反聯合國第 2231 號決議。第二位外交官說，幾名伊朗高官對於向俄羅斯出口武器，被施加「不公正」的制裁感到憤怒。

還有3名伊朗官員向《路透社》透露，普丁要求伊朗提供Arash 2遠程攻擊無人機，主因是革命衛隊高官擔心，在烏克蘭使用Arash 2無人機，可能會讓美國人取得技術。

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