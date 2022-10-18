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台南公私協力共同防汛　黃偉哲感謝防汛志工的奉獻

▲台南市長黃偉哲前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工們，表達敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工們，表達敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中颱尼莎已從台灣南方通過，但外圍環流及東北季風仍會持續影響南部地區，台南市長黃偉哲18日下午特別前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工們，對他們無畏風雨的奉獻精神，表達敬意與謝意。

市長黃偉哲表示，南市府多年來持續投入治水建設，除了公部門的努力之外，也感謝水利署志工的付出與奉獻，防汛志工平日除了忙於自己工作、家庭外，也貢獻一己之力積極參與社會公益活動，謝謝所有防汛志工主動積極參與協助防災、減災工作，希望透過公私協力共同守護我們的家園。

黃偉哲指出，防汛志工們的付出讓他很感動，另外還有環保局、衛生局及社會局的志工、消防局的義消、警察局的義警及巡守隊、民政局的志工，台南市共有7萬多個志工，這些都是台南市的寶，在河川方面能夠感受到第6大隊100多位志工隊員，大家對於這塊環境土地的愛，以及環境的守護。

黃偉哲強調，防汛工作很重要，以前的北縣曾經發生閘門抽水機故障，沒能即時放下，因為平常沒有做檢修，但是如果在第一時間能夠發現問題，都是巡守志工在守護土地跟水利設施，因此今天要特別代表南市185萬市民朋友們，感謝第6大隊的志工朋友。

水利局表示，為因應尼莎颱風可能的影響，轄內抽水站及大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充、試運轉及預佈作業；轄管水利設施，也完成抽檢作業(如污水截流閘門、水門、滯洪池等)，均可正常運作；另針對重點排水路淤塞段、易淹水側溝已請相關權責單位務必加強巡檢及清淤；此外防水擋板也發予28個區公所及8個自主防災社區保管，視天氣及實際狀況使用。

除了啟動防汛整備外，第六河川局防汛護水志工亦主動分工，前往巡視河川水位、堤防護岸及水門等周邊設施狀況，特別感謝防汛志工熱心積極協助於易淹水地區巡查鄰近堤岸現況，並立即通報相關水情，讓河川局及南市府單位得以有效掌握河川、排水及海岸等現地第一手資訊，並即時作出妥適的防減災應變措施，有效發揮防災超前部署成效。

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