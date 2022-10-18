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台南北外環第三期工程完工通車　黃偉哲：建構台南快速交通網

▲台南北外環第三期工程完工，台南市政府與內政部18日共同舉辦通車典禮，台南市長黃偉哲等親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南北外環第三期工程完工，台南市政府與內政部18日共同舉辦通車典禮，台南市長黃偉哲等親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

北外環快速道路是建構台南市新運輸的走廊，繼第一期工程完工通車後，銜接台江大道的第三期工程也已完成，台南市政府與內政部18日共同舉辦通車典禮，台南市長黃偉哲親自出席，而包括內政部次長陳宗彥，立法委員陳亭妃、林宜瑾、林俊憲，及許多地方民代表和民眾都到場，場面熱絡。

▲台南北外環第三期工程完工，台南市政府與內政部18日共同舉辦通車典禮，台南市長黃偉哲等親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲對於象徵台南都會核心區高快速道路系統的北外環快速道路的建構完工感到高興，期許台南市逐步完工的快速交通網絡，能讓台南邁向國際都市發展。

市長黃偉哲表示，許多市民和民代，都對北外環三期抱持高度的期望，要感謝內政部營建署能夠如期如質完工，接下來還有北外環第二期和第四期工程在進行，要請中央持續的協助台南市。北外環銜接國道8和國道1的永康、大灣交流道，未來能減緩南科上班車流的壅塞，讓南科周遭的區域交通緊張整體獲得紓解，發揮快速道路的高機動性，並且強化鄰近生活圈機能，也對提升台南市的快速交通路網有很大的助益。

▲台南北外環第三期工程完工，台南市政府與內政部18日共同舉辦通車典禮，台南市長黃偉哲等親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，今日通車的第三期台南都會區北外環道路長度約4.8公里，建設經費約49.34億元（用地費約6.28億元、工程費約43.06億元），這次通車路段中，增設長和路匝道及樹谷匝道，通車後可從台江大道銜接到南科聯絡道，能有效疏解市區往返南科的車流，行車時間則從40分鐘縮減為只需15分鐘。而北外環道路第一、三期工程通車、銜接後，從台39線新化高鐵橋下道路可連接南科聯絡道，並直接通往台江大道；另外，往西銜接的第二期工程，也已於今年開工，屆時開車更可直達台19線溪頂寮大橋南側，將大幅節省用路時間。

▲台南北外環第三期工程完工，台南市政府與內政部18日共同舉辦通車典禮，台南市長黃偉哲等親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，台南市建構四橫三縱便捷路網，提供核心地區往南科等地快速運輸服務，南市府向內政部營建署爭取經費，辦理台南都會區北外環快速道路工程，全長約13.5公里，總經費約226.41億元（工程費199.92億元、用地費26.49億元），沿鹽水溪兩岸佈設，西起北區、安南區交界之大港觀海橋（台17線），東迄新化區台39線新化高鐵橋下道路。其中北外環第一期工程從台39線新化高鐵橋下道路至新市南科聯絡道路段，長度約1.8公里，工程經費約10.63億元（用地費約1.39億元、工程費約9.24億元），於104年1月完工通車；第三期工程銜接南科聯絡道至台江大道路段，計畫長度約4.8公里，工程經費約49.34億元，於今年5月完工。

▲台南北外環第三期工程完工，台南市政府與內政部18日共同舉辦通車典禮，台南市長黃偉哲等親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前施工中的北外環第二期工程計畫長度約3.1公里，經費約82.62億元（用地費約10億元、工程費約72.62億元），範圍西起台19線溪頂寮大橋南端，沿鹽水溪南岸東行，跨越鹽水溪至北岸續行至台江大道預計114年12月完工。

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