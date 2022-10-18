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台南光電室內親子全齡共融遊戲場動土　黃偉哲：親子同樂好場所

▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮，並循古禮儀式迎東山碧軒寺觀音佛祖坐鎮會場，東山國中武藝社帶來精彩大鼓陣頭表演揭開序幕，民政局副局長吳明熙及東山區長呂煌男也到場，黃偉哲盼提供一個親子同樂遊玩抒壓遊樂好所在。

▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，很高興能見證東山區光電室內遊戲場動土典禮，也感謝公所及怡和國際能源公司董事長朱文煌努力促成這筆光電招租與動土活動，公私協力、創造雙贏，提供親子共樂的好場所。

▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲要求各局處積極盤點出適當地點，增設太陽能光電設施，並每月親自主持投資招商會報，這次東山區公所總共盤點出7個光電場域，總設置容量為1,100千瓦(KW)，佔台南市今年目標的10萬分之1，預估每年發電量為140萬度，大約可供345戶家庭用電使用，減少碳排712.6噸，讓台南成為全國綠能產業重鎮，邁向綠能環保城市的願景。

▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東山區公所指出，由於東山區老年人口高達5100人，佔東山人口26％，在鄉親期盼及公所同仁努力下，2021年起積極規劃尋找適當共融遊戲場之地點，收回遭占用60年大約900坪的市有土地，除了向中央爭取補助1600萬元外，市府配合款400萬元，總經費2000萬興建共融遊戲場，同時讓鄉親有遮風擋雨免日曬的遊樂場所，公所配合國家綠能政策，今年8月12日完成搭建太陽能光電5000萬元的招租案，使得總價高達7000萬元的室內遊戲場建設案，將成為全國首座挑高9米、開放空間中間無立柱的室內光電鋼棚，並在太陽能光電棚下搭配設置親子共融遊戲場，樓上發電，樓下免日曬，盡情享受親子之樂。

▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，東山區公所積極尋求光電業者媒合「超級任務」計畫，首先盤點出5個停車場用地，為通風採光，光電停車場皆設計為挑高3.7至4.3米高，並裝設LED夜間照明、吸頂扇與插座，可提供東山鄉親婚宴廟會辦桌與各里、各社區及社會團體辦理活動使用，同時免費提供假日小農市集擺攤，推廣東山咖啡與在地觀光文化產業。在地球暖化議題下，全球都在推動綠能零碳排，公所也在4處光電停車場設有免費充電樁，便利來東山旅遊的電動車駕駛使用。▲台南市長黃偉哲18日親自主持東山區「光電室內親子全年齡共融遊戲場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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