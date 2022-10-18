　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拖把狂扁+伏地挺身撐7hrs　生母男友虐死3歲娃...打到想吐不停手

▲台南市3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，一審法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，二審將於10月20日宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，一審法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，二審將於10月20日宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名3歲女童2021年8月30日，慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，台南地院合議庭法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，本案上訴二審，台南高分院將於10月20日宣判。

一審判決指出，方女、胡男雖主觀上無致女童於死之決意或預見，然客觀上能預見女童年僅3歲，身體尚未發育健全且脆弱，若長時間對其毆打、揮打、施暴或凌虐致傷之次數頻繁，又未送醫治療，恐有導致其死亡結果發生之可能，竟共同基於對未滿18歲之人施以凌虐而妨害身心健全發育之犯意聯絡，於2021年7月下旬某日起至2021年8月30日晚間6時許止之期間內，對女童凌虐、毆打犯行。

▲台南市3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，一審法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，二審將於10月20日宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認定，胡男以每周1至2次，每次20至30分鐘之頻率，徒手或持鋁合金材質之「驅塵氏」乾濕兩用拖把把柄處，毆打女童四肢、屁股，並大力捏掐女童臉頰、雙耳耳垂；方女則以每周3至4次，每次30分鐘至數小時不等之頻率，徒手或持前開拖把把柄處毆打女童四肢、屁股，並大力捏或以指甲刺掐女童口鼻、臉頰皮膚；咬女童臉頰或手部；持圓形木梳之尖球大力敲打女童手臂、摑掌；令女童罰站數小時致其因不堪疲勞及睡意摔倒；命女童以伏地挺身之姿勢撐地並以腳踩其後背，使伏地長達約7小時，致其因體力不支，改以頭頂地板支撐身體導致嘴唇缺水致乾裂流血；持蓮蓬頭敲女童頭部，接續共同對未滿18歲之女童施以凌虐，足以妨害女童之身心健全發育。

2021年8月29日凌晨起至8月30日晚間9時許止之期間內，明知女童出現全身無力、脫糞、身體不適之異常現象，而有急需送醫接受治療之必要，2人唯恐送醫後遭醫院通報將受刑事追訴、處罰，方女、胡男仍未將女童送醫救治，並於同日晚上7時8分許起獨留女童在家中，2人出門購物。

30日晚間9時13分許至9時15分許2人返家後，胡男因不耐女童表示想吐不適，竟於浴室大力推女童撞擊地板或牆面，致女童牙齦裂傷、上排牙齒斷裂2顆、急速休克而失去意識。

方女、胡男見狀才找來救護車，將女童送往成大醫院救治，女童於同日晚上10時28分許到院前已無呼吸心跳，呈現全身瘀傷、牙齦裂傷、低血糖及多處皮下氣腫，經急救後，仍因遭毆打全身多處鈍力傷致顱內出血腦幹外傷性重度軸突損傷、十二指腸壞死出血及破裂併腹膜炎、橫紋肌溶解症及大量出血，而於同日晚上11時4分許不治死亡。

法官指出，被害女童長期在嘉義舅公家居住，自2021年7月1日起始與生母方女及其同居人胡男同住，本應與母親團聚享受天倫之樂，而方女身為母親，屬女童幼兒時期最重要之依賴對象、無可取代，並對女童於該關鍵時期之成長發育具有決定性之影響力，理應盡其所能維護女童之安全及身心健康，基於耐心、細心仔細教養女童，僅因不滿女童不願立刻配合大人指令、無法安睡而打擾其等睡眠、說話使其等感覺冒犯、擅自食用食物等，屢經勸誡仍未改善，即無視女童年僅3歲，身心發展未臻成熟，恣意共同凌虐女童，導致女童遍體鱗傷。

2人又因擔憂女童受凌虐一事遭揭露，將受有刑事處罰，仍未將女童送醫治療，衡諸常情，一般為人父母若見孩童受有前述傷勢，無不積極尋求治療，豈會如被告方女、胡男對女童漠不關心，僅塗藥敷衍了事，更顯示2人對女童極其冷漠、無情，非一般正常有血性之人所可接受或容忍，且2人對女童施以凌虐終至女童死亡。

▲台南市3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，一審法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，二審將於10月20日宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官審酌生命之價值是所有法益中最高，被告方女、胡男固處於育兒壓力中，處境讓人同情或感同身受，然仍不得以此合理化其凌虐女童致死之作為，再衡以被告方女、胡男係對女童施以持續之凌虐，使女童無從抵抗，長時間內飽受凌虐傷害之苦，終致死亡始得以解脫，女童所受之痛苦強度、恐懼程度及時間上之持續性，連一般成年人都難以承受，更見被告方女、胡男所生損害之鉅。

方女、胡男所為已嚴重違反兒童權利公約施行法所欲追求「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」之規範意旨，另考量方女於法院審理中已坦承全部犯行、胡男坦承部分犯行之犯後態度，依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月。

本案上訴二審後，台南高分院經審理後將於10月20日宣判。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
大阪環球影城發現「多塊人骨」！　死者身分曝
離開中國後首度現身！　前台積電大將「蔣爸」驚喜出席鴻海科技日
敖犬加入《全明星4》黃隊！　2選手回鍋：盼再破紀錄
可能取代BA.5！　XBB將成下一個強勢變異株
拖把狂扁3歲女童！　她想吐仍被推牆虐死
一夜轉折！台南「康樂街牛肉湯」又不頂讓了　闆娘曝原因
林襄「大膽全裸」彩蛋照曝光！　絕美胴體露出：現在太多奶免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麥寮外海4船員落海仍1失蹤！3人斷手斷腳獲救　最新傷勢曝光

頭一遭！龍井福順宮2樓高牌樓雕像遭吹落　騎士險被K中

駕車未繫安全帶遭警盤查　男竟揹9條通緝...車上搜出這包更慘

老司機騷擾女員工遭懲處　竟為了「是小過不是大過」告長官

他突喊：想要！打工女急回「不要」被硬上　淫狼和解竟耍陰招

風神發威！台中10米高大樹被吹倒砸車　封路一整晚

拖把狂扁+伏地挺身撐7hrs　生母男友虐死3歲娃...打到想吐不停手

台義搶女大戰憲法法庭判違憲後　最高法院廢棄發回更裁

勸戴口罩遭「打斷10根肋骨」！超商店員現況曝　暴力男判2年10月

里程數遭狠調降10萬！買家砸35萬好奇一查心涼了...怒揪黑心車商

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

麥寮外海4船員落海仍1失蹤！3人斷手斷腳獲救　最新傷勢曝光

頭一遭！龍井福順宮2樓高牌樓雕像遭吹落　騎士險被K中

駕車未繫安全帶遭警盤查　男竟揹9條通緝...車上搜出這包更慘

老司機騷擾女員工遭懲處　竟為了「是小過不是大過」告長官

他突喊：想要！打工女急回「不要」被硬上　淫狼和解竟耍陰招

風神發威！台中10米高大樹被吹倒砸車　封路一整晚

拖把狂扁+伏地挺身撐7hrs　生母男友虐死3歲娃...打到想吐不停手

台義搶女大戰憲法法庭判違憲後　最高法院廢棄發回更裁

勸戴口罩遭「打斷10根肋骨」！超商店員現況曝　暴力男判2年10月

里程數遭狠調降10萬！買家砸35萬好奇一查心涼了...怒揪黑心車商

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

速霸陸Solterra確定10／31上市　雙馬達4驅特色、續航460km

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

麥寮外海4船員落海仍1失蹤！3人斷手斷腳獲救　最新傷勢曝光

大阪環球影城「不明人骨」身分曝！死亡至少2年　竟出現詭異巧合

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」他急折返　真相長知識了

極限挑戰？大膽蚊子「遊走鋼索」　下秒掉進電蚊拍...網：自投羅網

社會熱門新聞

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

曾威豪、劉芯彤夜店殺警　今入獄臭臉上囚車

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

藍鑽經理遭控劈腿「女下線」組小後宮　起底原是酒店少爺

曾威豪、劉芯彤入監　薛貞國遺孀發聲明

體驗高雄夜生活「忘放閃」　女大生慘了

員警薛貞國夜店遭活活打死　60多人圍毆畫面曝

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

快訊／新北環快6車撞一團釀2傷　上班車流嚴重回堵

夜店殺警案　曾威豪、劉芯彤夫妻入獄

更多熱門

相關新聞

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地

台南東區德安百貨前，17日晚上8時許，突然傳出巨大聲響，台南市警一分局警方獲報趕抵查處，發現疑為百貨公司玻璃掉落，人行道及機慢車道上布滿玻璃碎片，所幸當時並無人車經過，未造成傷亡，馬上通知台糖公司到場處理，初步調查係強化玻璃被強風吹破，破裂1至2片，約深夜10時多清理完成。

台南「康樂街牛肉湯」不頂讓了　老闆娘曝原因　

台南「康樂街牛肉湯」不頂讓了　老闆娘曝原因　

林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓

才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓

台南推動校校雙語選拔25績優學校

台南推動校校雙語選拔25績優學校

關鍵字：

台南女童虐死重判

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

牛角燒肉登台20周年推優惠

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面