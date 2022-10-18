拖把狂扁+伏地挺身撐7hrs　生母男友虐死3歲娃...打到想吐不停手

▲台南市3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，一審法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，二審將於10月20日宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名3歲女童2021年8月30日，慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，台南地院合議庭法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，本案上訴二審，台南高分院將於10月20日宣判。

一審判決指出，方女、胡男雖主觀上無致女童於死之決意或預見，然客觀上能預見女童年僅3歲，身體尚未發育健全且脆弱，若長時間對其毆打、揮打、施暴或凌虐致傷之次數頻繁，又未送醫治療，恐有導致其死亡結果發生之可能，竟共同基於對未滿18歲之人施以凌虐而妨害身心健全發育之犯意聯絡，於2021年7月下旬某日起至2021年8月30日晚間6時許止之期間內，對女童凌虐、毆打犯行。

法官認定，胡男以每周1至2次，每次20至30分鐘之頻率，徒手或持鋁合金材質之「驅塵氏」乾濕兩用拖把把柄處，毆打女童四肢、屁股，並大力捏掐女童臉頰、雙耳耳垂；方女則以每周3至4次，每次30分鐘至數小時不等之頻率，徒手或持前開拖把把柄處毆打女童四肢、屁股，並大力捏或以指甲刺掐女童口鼻、臉頰皮膚；咬女童臉頰或手部；持圓形木梳之尖球大力敲打女童手臂、摑掌；令女童罰站數小時致其因不堪疲勞及睡意摔倒；命女童以伏地挺身之姿勢撐地並以腳踩其後背，使伏地長達約7小時，致其因體力不支，改以頭頂地板支撐身體導致嘴唇缺水致乾裂流血；持蓮蓬頭敲女童頭部，接續共同對未滿18歲之女童施以凌虐，足以妨害女童之身心健全發育。

2021年8月29日凌晨起至8月30日晚間9時許止之期間內，明知女童出現全身無力、脫糞、身體不適之異常現象，而有急需送醫接受治療之必要，2人唯恐送醫後遭醫院通報將受刑事追訴、處罰，方女、胡男仍未將女童送醫救治，並於同日晚上7時8分許起獨留女童在家中，2人出門購物。

30日晚間9時13分許至9時15分許2人返家後，胡男因不耐女童表示想吐不適，竟於浴室大力推女童撞擊地板或牆面，致女童牙齦裂傷、上排牙齒斷裂2顆、急速休克而失去意識。

方女、胡男見狀才找來救護車，將女童送往成大醫院救治，女童於同日晚上10時28分許到院前已無呼吸心跳，呈現全身瘀傷、牙齦裂傷、低血糖及多處皮下氣腫，經急救後，仍因遭毆打全身多處鈍力傷致顱內出血腦幹外傷性重度軸突損傷、十二指腸壞死出血及破裂併腹膜炎、橫紋肌溶解症及大量出血，而於同日晚上11時4分許不治死亡。

法官指出，被害女童長期在嘉義舅公家居住，自2021年7月1日起始與生母方女及其同居人胡男同住，本應與母親團聚享受天倫之樂，而方女身為母親，屬女童幼兒時期最重要之依賴對象、無可取代，並對女童於該關鍵時期之成長發育具有決定性之影響力，理應盡其所能維護女童之安全及身心健康，基於耐心、細心仔細教養女童，僅因不滿女童不願立刻配合大人指令、無法安睡而打擾其等睡眠、說話使其等感覺冒犯、擅自食用食物等，屢經勸誡仍未改善，即無視女童年僅3歲，身心發展未臻成熟，恣意共同凌虐女童，導致女童遍體鱗傷。

2人又因擔憂女童受凌虐一事遭揭露，將受有刑事處罰，仍未將女童送醫治療，衡諸常情，一般為人父母若見孩童受有前述傷勢，無不積極尋求治療，豈會如被告方女、胡男對女童漠不關心，僅塗藥敷衍了事，更顯示2人對女童極其冷漠、無情，非一般正常有血性之人所可接受或容忍，且2人對女童施以凌虐終至女童死亡。

法官審酌生命之價值是所有法益中最高，被告方女、胡男固處於育兒壓力中，處境讓人同情或感同身受，然仍不得以此合理化其凌虐女童致死之作為，再衡以被告方女、胡男係對女童施以持續之凌虐，使女童無從抵抗，長時間內飽受凌虐傷害之苦，終致死亡始得以解脫，女童所受之痛苦強度、恐懼程度及時間上之持續性，連一般成年人都難以承受，更見被告方女、胡男所生損害之鉅。

方女、胡男所為已嚴重違反兒童權利公約施行法所欲追求「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」之規範意旨，另考量方女於法院審理中已坦承全部犯行、胡男坦承部分犯行之犯後態度，依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月。

本案上訴二審後，台南高分院經審理後將於10月20日宣判。