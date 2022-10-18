台南德安百貨玻璃掉落碎滿地　幸未造成人員傷亡

▲台南東區德安百貨強化玻璃17日晚上疑被強風吹落，人行道及機慢車道上布滿玻璃碎片，所幸當時並無人車經過，未造成傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東區德安百貨前，17日晚上8時許，突然傳出巨大聲響，台南市警一分局警方獲報趕抵查處，發現疑為百貨公司玻璃掉落，人行道及機慢車道上布滿玻璃碎片，所幸當時並無人車經過，未造成傷亡，馬上通知台糖公司到場處理，初步調查係強化玻璃被強風吹破，破裂1至2片，約深夜10時多清理完成。

據了解，受到颱風及東北風偏強影響，中央氣象局17日針對台南以北沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖發布陸上強風特報，可能出現9至12級的強陣風，呼籲民眾注意安全，但17日晚上8時許，有民眾聽到東區德安百貨外傳出巨大聲響，查看後發現地面上都是玻璃碎片，趕緊報案。

台南市警一分局警方獲報趕抵，研判玻璃是由10樓以上掉落，玻璃碎片甚至噴落到機慢車道，相當危險，所幸當時無人車經過造成傷亡，由於德安百貨今年7月起已歇業，警方通知台糖公司到場處理，並拉起封鎖線進行交管，以三角錐封閉機慢車道，避免發生意外。

據警方調查，碎裂的玻璃是強化玻璃，排除外力介入，研判是被強風吹破，現場花費約2小時才完成清理，後續善後事宜由台糖公司處理。