邊境開放觀光產業大徵才　台南就業中心提供445工作機會

▲因應「0+7」觀光產業人力需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心在10月20日上午9時30分，在彰南里活動中心辦理現場媒合。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應「0+7」觀光產業人力需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心協助廠商及求職朋友快速媒合，將在10月20日(星期四)上午9時30分至11時30分，在彰南里活動中心(台南市南區新建路12號)辦理現場媒合。

當天參與徵才產業，包含旅宿餐飲業、連鎖便利商店、公共自行車租賃服務業、電子製造業及食品製造業等產業，計18家企業，提供445個工作機會，薪資最高上看48K。其中公共自行車租賃服務業-微笑單車股份有限公司首次在台南辧理人才招募，提供45個工作機會。旅宿餐飲業更提供全職及兼職工作等彈性工時，兼職朋友可多方運用。也適逢萬聖節即將到來，台南就業中心準備甜心好禮，發送給最早來的求職朋友早鳥禮，預祝求職朋友順利進入職場。

當日邀請的徵才廠商包含亞奎納斯酒店、台南安平雅樂軒酒店、月見溪行館、夏都城旅、微笑單車、全家超商、堤維西交通、黑橋牌、福安工業、全一電子、大億交通、激力、儒億科技、美帥化學、美輝企業、逐鹿炭火燒肉、貳樓餐飲、台南遠東香格里拉等18家公司。提供櫃檯專員、房務人員、西餐廳服務員、維調專員、模治具技師、導覽企劃人員、DIP生產技術員、DIP設備工程師、工務人員、儲備店長、射出成型技術員、倉管員、生產技術工程師等各類工程師，共計445個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，因應觀光產業人力需求，此次徵才特別邀請轄區亞奎納斯酒店、台南安平雅樂軒酒店、月見溪行館、夏都城旅等旅宿業，透過現場徵才方式，積極協助業者與求職朋友立即媒合。其中旅宿業者-台南安平雅樂軒酒店除徵求餐廳廚師、房務員及公共清潔員等全時人力外，如果無法配合全時制工時的求職朋友們，公司加碼提供上述3類職缺的兼職工作。亞奎納斯酒店管理顧問有限公司也跟進提供可兼職的工務人員職缺，增加各類求職朋友彈性規劃工作面向。

當天活動將進行量測體溫、酒精消毒、民眾入場務必戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。