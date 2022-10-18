台南要跟上交通改革趨勢　林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

▲台南市安平、南區市議員參選人林依婷18日會同立委林俊憲及市府交通局於健康路及金華路口會勘，建議市府應於健康路設置「偏心式左轉專用道」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市區道路多為雙向雙線道，且沒有規劃偏心式左轉專用道，經常導致直行車輛行經重要路口時，會被內側停等左轉的車輛阻擋路線，降低行車效率同時增加變換車道發生的意外危機。

安平、南區市議員參選人林依婷18日會同立委林俊憲及市府交通局於健康路及金華路口會勘，建議市府應於健康路設置「偏心式左轉專用道」及配合多時相交通號誌讓左轉車有待轉空間，也不影響直行車動線。

林依婷指出，會勘的地點健康路是安平五期以及南區非常重要的一條幹道，許多車輛會在健康路左轉進入台南市區，如金華路、夏林路、西門路、南門路等，然而健康路雖有左轉道，但卻不是偏心式左轉專用道，因此造成交通壅塞、行車效率低下等問題。

立委林俊憲表示，左轉專用道的設置可以給予左轉車輛有個停等的空間，同時維持直行車流順暢，自己也會向中央爭取補助，針對台南重要的幹道設置左轉專用道。

交通局長王銘德表示，目前交通局針對部分路口正在進行改善規劃，並預計會向內政部營建署爭取前瞻計畫「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，目前正在提規劃案，健康路也在其中，之後也會舉辦會勘溝通說明，共同為改善台南交通而努力。

林依婷也提到，除了設置左轉專用道，照顧到汽車族以外，市府也應開始規劃路口人行設施設置狀況，除了改善交通壅塞外，也應提供市民一個安全的行走空間。