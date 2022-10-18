一夜轉折！台南「康樂街牛肉湯」不頂讓了　闆娘曝繼續營業原因　　

▲「康樂街牛肉湯」已卸下「頂讓」告示。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南代表性美食「牛肉湯」在今年的《米其林指南》中，有4間被列入「必比登推介」、「入選餐廳」。沒想到，其中之一的「康樂街牛肉湯」17日傳出要頂讓消息，網友獲悉後一片惋惜聲，惟18日近中午老闆在臉書公告表示，與房子共同持有人討論後，盤讓事宜被迫取消，決定先繼續營業。

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▲「康樂街牛肉湯」傳出頂讓的消息。（圖／翻攝台南店面出租頂讓.設備買賣）

「康樂街牛肉湯」17日晚間在臉書社團「台南店面出租頂讓.設備買賣」發文表示，要將店面頂讓，意者可直接到店內找他的媽媽，也就是陳姓老闆娘。

PO文者解釋，「康樂街牛肉湯」是媽媽打拼30年的成果，有著深厚的情感，本在年初就有頂讓的計畫，年底也獲得必比登肯定，認為不枉費30年的堅持，然而人生另有規劃，因此想尋找真心愛食材、願意用心經營的人接手」。

消息曝光後，網友紛紛留言：「我的天啊」、「愛店又要少一家了，啊啊啊」、「請問什麼時候確定會關呢？想再吃一次」、「不會吧！我牛肉湯只愛這家」、「媲美法餐的牛肉湯就要結束了，早知道上次點全餐，不是只有喝湯」、「去台南必吃，怎麼會…闆娘的服務超好」、「在還沒必比登時 台中人我們滿愛的欸。老闆又親切指揮我們停車，看著老闆娘忙進忙出，連牛燥飯都吃到加點」。

▲必比登推薦台南30年「康樂街牛肉湯」決定不頂讓了，老闆娘在臉書張貼公告，網友一片歡呼聲。（圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書）

惟「康樂街牛肉湯」欲頂讓的消息一出，引起網友與民眾關心熱議，經過1個晚上，老闆娘陳麗美18日受訪表示，再經與家族親友討論，決定暫時維持原營業狀態，並卸下「頂讓」字條，但強調對規劃退休的想法未曾改變。

不過「康樂街牛肉湯」在18日近中午時，以陳姓老闆娘名義在臉書PO文指出：「各位朋友們，抱歉，關於盤讓事宜，房子共有人反對承租他人，所以盤讓事宜被迫取消，引起騷動真的很抱歉，請大家原諒，我們還是會先繼續營業，陳麗美 敬上」。

▲網友們看到「康樂街牛肉湯」要繼續營業的事十分開心，還有網友高興地買飲料送到尚未營業的店前攤位。（圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書）

網友們看到「康樂街牛肉湯」要繼續營業的事十分開心，還有網友高興地買飲料送到尚未營業的店前攤位，在臉書留言：「老闆飲料請您們喝，辛苦了！」；網友們說：「老闆娘你們上菜已經超級快了，別心急！很謝謝你們對堅持美好味道付出的辛勞！」、「太好了，好怕吃不到了，回家鄉必吃」、「還好，超怕吃不到」，「已經安排好跨年要去台南了，老闆娘加油」、「我台中都只喝你們家的牛肉湯而已，你們家的湯真是棒透了」、「辛苦妳了，加油」、「老闆娘，加油」、「把我的眼淚還給我～～～」、「感恩感恩」、「還好，當我回台南，還有您們在，我會告訴我的朋友」、「害我難過了一個晚上」、「老闆的人生是自己的，請為自己做最好打算，支持您！」…，網友一片叫好打氣聲，顯示台南「康樂街牛肉湯」的高人氣。

▲「康樂街牛肉湯」已卸下「頂讓」告示，仍繼續於下午4時營業。（圖／記者林悅攝）

據了解，康樂街牛肉湯營業時間有分清晨到下午，下午到清晨2個時段、不同人經營，彼此是親戚關係，而受大眾歡迎的牛肉湯頭是老闆娘陳麗美研發的，目前因店面頂讓出租家族尚未達成共識，所以才有「一夜轉折」，盤讓事宜被迫取消，恢復原有營運方式，但將繼續營業到何時，短時間內尚無明確的結果。