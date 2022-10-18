高醫大碩士論文被指造假　學校看錯公文...竟烏龍撤銷他學位！

▲高醫大一名學生碩論遭人檢舉造假，經調查後保住學位，但後來又遭學校重啟調查，讓他怒槓校方。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者翁子皓／高雄報導

曾姓男子畢業於高醫大牙醫學系碩士在職班，但遭人檢舉論文造假，經校方委員會調查後，被判定無違反學術倫理，但校方事後接到教育部要求陳報調查情形後，竟重新調查，而且還改認定曾的論文造假，還撤銷他的碩士學位，曾男憤而控告。高雄高等行政法院認為高醫大違反法定程序，判高醫大敗訴，原處分撤銷。

曾姓男子就讀高醫大牙醫學系碩士在職班，他在2018年7月11日發表論文，並參加碩士學位考試通過，被授予碩士學位，後來遭人檢舉論文有造假、變造。對此，高醫大博、碩士學位論文審定委員會展開調查，最後決議曾男的論文並未違反學術倫理。

教育部知道曾男檢舉案不成立後，發函請高醫大陳報檢舉案的查處情形。不料，高醫大接獲來函後，竟重啟調查，而且還改認定曾的論文違反學術倫理，撤銷他的碩士學位。

對此，曾男怒告高醫大，他主張校方重啟調查，但並未提供新的事實或新證據，此外3位論文審查外審委員中，有一位認為曾男論文沒問題，另一位則認為有造假，剩下的一位則認為資訊不足，無法判斷，可是校方卻直接認為他有違反學術倫理，明顯違反規定。

法官認為，教育部的公函只是要高醫大陳報查處情形，但並沒要學校重啟調查，也沒說之前的調查結果有誤，此外，3名外聘委員，只有2人做出決定，另有1人則表示無法判斷，校方卻直接認定論文造假，違反法定程序，因此判高醫大敗訴，仍可上訴。