台大改制！碩博士論文須經比對　教授曝「這系」易被系統認抄襲

▲台大正式修正研究所規則。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣大學 National Taiwan University）



中央社

近來許多政治人物陷入論文爭議，台灣大學正式修改校內規章，要求碩博士學位論文都須經過原創性比對。學者指出，比對論文是輔助性質，讓指導教授負起責任更為重要。

今年7月前新竹市長林智堅的國家發展研究所碩士論文，陷入抄襲爭議，台大校方迅速以行政命令的方式，要求碩博士學位論文都須跑過原創性比對系統。前天召開的教務會議更正式修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，明文要求繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，註明比對相似度為多少%，請指導教授檢視比對結果後簽章，才能辦離校手續。

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擔任過多所大學校長的靜宜大學監察人陳振貴接受《中央社》電訪表示，要求碩博士學位論文須跑過比對系統，在多數學校早行之有年。但系統只是輔助，學生還是要負最大責任，指導教授也有連帶責任，另外包括口試委員、甚至是學生所屬系所主管、為畢業證書簽名的校長，也都有不同程度的把關責任。

陳振貴指出，比對系統難免有侷限，例如「文獻探討」的部分，一定會引述很多別人的資料，放進系統跑出的相似度就會很高，重點是做好引註，適當地改寫，不能全篇照抄。

陳振貴也提到，文史哲、社會科學論文動輒寫100、200頁，裡面引述文獻當然會比較多，理工領域則較少，他曾見過教授升等論文只有12頁，但實驗是原創的，完全無從抄襲。因此不能單純以比對系統的百分比數字，判斷論文是否抄襲。

陳振貴表示，現在很多教授指導碩士生人數太多，難以仔細指導；許多學生也太過忙碌，沒有時間好好寫論文。近期政治人物論文頻出狀況，讓各校都忐忑不安，但只要師生保持平常心，規規矩矩寫論文，回歸論文指導和寫作的正常狀況，就能為自身名譽和學術品質做好把關。

一名台大教授指出，論文比對系統有盲點，重點還是比對後要逐章逐字去看有無抄襲狀況。他以法律系的論文為例，一定會引述許多法條，且法條往往是一字一句都不能改寫，很容易被系統判定與其他論文相似。

台灣大學主任秘書王根樹表示，台大要求論文須經系統比對，但沒有訂定全校統一的相似度百分比上限，而是保有彈性，讓各學院、研究所依照所屬領域的狀況調整，有的定20%、30%，也有學院要求在10%以下。

王根樹也提到，即便超過學院規定的百分比，只要指導教授看過，確認沒有抄襲並簽章負責，學校也會接受，「我們要求做比對，但也提供必要的彈性，考慮到每一篇論文都是不一樣的」。