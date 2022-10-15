確定接任立委！新光金大公主吳欣盈發264字聲明　就三面向提政策

▲吳欣盈將接任立委。（圖／記者林敬旻攝)



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委蔡壁如為論文抄襲請辭，不分區席位由新光集團長女吳欣盈遞補。吳欣盈15日也在臉書發264字聲明，她表示，這個付出對她不是求名或利，而是為了台灣共好而投入公共服務，自己也會以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案。

德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如上午召開記者會表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆，她強調，對自己論文很有自信，若真有瑕疵，願意辭去立委職位；但短短不到12小時後，她突然宣布請辭，該不分區席位由新光集團長女吳欣盈遞補。

吳欣盈表示，蔡壁如宣佈辭去立委職務，由於事出突然，擔任立委對我來說是非常大的轉折，如何秉持初心「超越自我，為更多人著想，畢竟這個付出對我不是求名或利，而是為了台灣共好而投入公共服務(public service)。」

吳欣盈指出，依法由她遞補其不分區立委職務，在剩下的兩個半會期中，自己願意付出、將以加倍用心的拚勁，履行當初的參選政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案。

吳欣盈表示，希望跟更多人一起合作，提供一些超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的建設性改善，至於具體作法，「請容許我接任時再向大家報告。讓我們一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣改變更好。」