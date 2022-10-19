鍾東錦質疑徐定禎花納稅錢　存款僅27萬「選舉錢從哪裡來？」

▲無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者詹宜庭／台北報導

中選會近日公布各縣市長參選人財產申報狀況，民進黨參選苗栗縣長參選人徐定禎財產申報現金存款僅27萬多元，遭無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦質疑，「看板、總部與政見發表會的錢從哪裡來？是賣房子還是賣土地？還是這些費用都是民進黨或大型金主在背後撐腰？若拿了錢，以後要拿什麼還？」

鍾東錦競選陣營19日指出，民進黨近期不斷猛打鍾東錦的財產申報問題，但徐定禎也被挖出存款現金只有新台幣27萬餘元，這與自我設定理財專家的訴求差距甚遠，甚至還被質疑是否虛報、造假等問題，真可說是「傷敵八百、自損一千」，反讓徐定禎刻意營造的形象完全破滅。

鍾東錦也在昨天於臉書提出質疑，強調之所以執著在徐定禎與其妻子財產申報存款只有27萬，是想揭穿「綠營躲在網路與媒體背後的假面具」。他質疑，徐定禎8月31日登記參選時財產申報只有27萬多元，等於在他繳交完20萬的參選保證金後，只剩7萬現金，「除非這20萬保證金是由當天陪同的民進黨立法院黨團總召柯建銘或其他綠營要角交給你，或其他金主在背後支撐著你，不然你只能靠著跟支持群眾在現場湊錢了。」

鍾東錦指出，徐定禎兩度參選頭份鎮/市長、一次苗栗縣長、一次立法委員，現在第二度參選縣長，但夫妻兩戶頭只剩７萬，「無論靠著7萬或27萬都好，最可怕的是徐定禎看板一面一面的立、總部一間一間的開、總統級政見發表會一場一場的辦，這些錢都是哪裡來的？是賣了房子還是賣了土地？是民進黨幫忙支付的？還是有大型的金主在背後撐腰？若拿了他們的錢？以後要拿什麼來還給他們？」

鍾東錦痛批，「執政黨用我們的納稅錢幫他們自己選舉，總喜歡用網路霸凌的方式檢驗別人，希望民進黨能用同樣的標準檢驗你們的參選人。」

針對鍾東錦質疑，徐定禎也怒回，「存款破億的鍾東錦，因為我的存款只有27萬就在造勢場合上說『今天你敢把女兒嫁給一個你親家只有存款27萬的人嗎』，同為有女兒的爸爸，我感到十分惋惜，原來比起女兒的幸福，鍾議長更在乎親家存款有多少？如果和別人交往，還要看爸爸存款，這樣的對象不要也罷！」

「因為想改變苗栗而投入選舉，才會讓存款只剩下27萬。」徐定禎表示，這場選戰就是一場小蝦米對抗大鯨魚的選戰，他已成立政治獻金專戶募款，拜託大家幫忙捐款，他都會開立收據讓一切公開透明。

▼民進黨苗栗縣長參選人徐定禎財產申報存款僅27萬元。（圖／徐定禎競選團隊提供）