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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文找人就是「喜歡黃珊珊」？　林鶴明酸瞎扯：國民黨操作棄保

▲▼葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典，蔡英文扶轎。（圖／攝影中心攝）

▲蔡英文日前出席葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典。（圖／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰「三咖督」，政壇高度關注是否重演棄保狀況，有媒體以「台北必棄保」為題撰文，指綠營基層醞釀「棄陳保黃」，不過，民進黨副秘書長林鶴明19日透過臉書直指，這是假議題，也是媒體不懂裝懂、瞎扯一通，背後是因為國民黨陣營想要操作，營造「黃蔣對決」氛圍，這樣國民黨台北市長參選人蔣萬安就當選了。

媒體《周刊王》今天報導指，綠營基層醞釀棄保，棄民進黨台北市長參選人陳時中，保無黨籍台北市長參選人黃珊珊，更指總統蔡英文多次在公開活動問「黃珊珊人在哪？」「怎麼沒看到珊珊？」並引述民眾黨台北市議員參選人吳怡萱的訪問內容稱，許多偏綠支持者要把票投給黃珊珊。

不過，林鶴明今天透過臉書直指，該報導操作「棄陳保黃」的假議題，其一是將蔡英文問「黃珊珊呢」解讀為「總統就是喜歡黃珊珊」，這不但是超譯，更是不懂裝懂，實際上，蔡是因為怕被人家說又給台北市穿小鞋，因為上次台北市長柯文哲出席一次元旦升旗，就被操作成讓他在風中受寒，民眾黨群起而攻之，總統府根本擔待不起好嗎？該出席的貴賓，總統本來就會問候，這是蔡英文做人基本的禮貌，這和就是喜歡黃珊珊根本八竿子打不著，拿這個來操作棄保，更是瞎扯一通。

林鶴明並指，黃珊珊根本怕死被染綠，閃都閃不及了，「你現再去問柯文哲和黃珊珊、到底他們每天是在批評民進黨還是每天批評國民黨，就知道他們想要搶誰的票了」；林說，柯文哲每天罵民進黨，還說他是民進黨的惡夢，請問哪個綠營的會投下去？柯文哲的仇恨值某種程度根本遠勝所謂阿中的仇恨值好嗎？想操作棄保連綠營支持者的心都搞不懂，別鬧了。

至於到底誰想操作「棄陳保黃」？對誰有利？林鶴明說，民進黨不會自己操作棄陳，民眾黨不想染綠，結果只有一個，就是不長進的國民黨，因為國民黨有「兩階段棄保操作論」，先把陳時中棄掉，讓選戰變成蔣黃對決，然後再用正藍把黃珊珊去掉，這樣蔣萬安就當選了。

林鶴明批評，國民黨從頭到尾就是只想操作棄保論，根本不管選舉需要提什麼政策，要改變什麼人民幸福，大家去搜尋看看會講要棄保的是哪些人，就知道誰想操作了，所以自己對本次選舉的建議很簡單：誰在操作棄保，台北市民就把他棄掉，因為那個人根本就是藐視市民。

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