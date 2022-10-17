　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE狂跳長輩早安圖！「阿嬤1句話」暖哭她　網點頭：願意每天收

▲▼滑手機,安卓,貼圖,傳訊息,LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲阿嬤傳早安圖，背後含意暖哭了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

珍惜阿公阿嬤每天傳早安圖的時光！一名女網友透露，阿嬤用智慧型手機後，天天都會在LINE群組傳早安貼圖，讓原PO好奇詢問阿嬤原因。而阿嬤直言，就是因為知道大家工作忙碌，希望透過貼圖與大家互動，一番話讓原PO好衝擊，「早安圖代表的就像阿嬤真的在身邊說早安，也是另外一種不同的關心！」

一名女網友在Dcard表示，阿嬤今年70歲的，但她去年才首次用智慧型手機，而阿嬤阿公平時會打視訊電話聊天，每天還會在群組傳各式各樣的早安貼圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到近日原PO回台中老家，與阿嬤聊到為何每天傳早安圖時，背後含意讓原PO感動噴淚。阿嬤緩緩表示，「那是一種作業，每天早上起來可以和孩子們互動的一種方式，知道大家都很忙，平常也不會主動打電話，但早安圖是可以讓大家早上互動的方式。」

對此，原PO有感而發表示，「很多人常說早安圖是一件很好笑的事情，但對我們來說，早安圖代表的就像阿嬤真的在身邊說早安，也是另外一種不同的關心！」

底下網友也暖哭回應，「老人家的快樂就是這麼簡單平凡，看你阿嬤笑我也笑了，好想念我的外婆」、「我都每天找早安+午安+晚安圖傳給阿嬤，讓阿嬤轉傳」、「阿公也是不太會打字，但每天傳長輩圖來，看到都覺得很安心」、「羨慕～有阿嬤的孩子像個寶，我已經沒有阿嬤了QQ」、「以前覺得很煩，但有天，老公突然跟我說，我們都在外地，逢年過節才會看到爺爺奶奶外公外婆，有種見一次少一次的感覺」、「我阿嬤也都用長輩圖來打招呼，我都不知道他哪來那麼多圖，超神奇的」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友表示，長輩傳早安圖也是一種報平安的方式 。（圖／翻攝Dcard）

也有網友揭現實狀況，「老人家透過這種方式，讓身邊的人甚至朋友知道自己還沒死（報平安的概念）」、「給妳一點洋蔥，之前聽說有些阿公阿嬤傳長輩圖，同時是為了給彼此保平安，告訴好朋友們自己還活著，哪一天沒有傳長輩圖，就可以知道對方出事了」、「我爸也是都會傳早安圖給所有朋友，後來三個月前他過世了，他朋友們來參加喪禮時，說沒收到他的早安圖心裡也大概有底了」。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／下班注意！北市超大豪雨「紫爆」　雨彈續炸7縣市
星巴克、路易莎蓋大店！搶進雜草重劃區　在地驚：冒出好多人
本土劇女星謊報「只有27歲」！　實際年齡意外曝光
雞排妹出道10年震撼「宣布封奶」：我下車了
快訊／台中恐怖下坡又出事！6車連環撞　現場塞爆了
快訊／BTS宣布要當兵了！　成員們將入伍
快訊／LINE瘋傳「熊大貼圖」免費下載　官方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上課手抄筆記被台圖典藏　網友譽「地理界的九陰真經」

下班注意！雨彈續炸7縣市　超大豪雨彈狂轟北市「紫爆」

國家營養師專技高考　嘉藥囊括榜眼及探花

睽違2年復飛吉隆坡！「網怒代金券不能用」　AirAsia：疑選錯航班

南美館地獄展順利落幕　香環咒送天壇燃化為民眾祈福

LINE狂跳長輩早安圖！「阿嬤1句話」暖哭她　網點頭：願意每天收

高端7月已交保護效益報告　王必勝：要求補件「最晚10月底公開」

林襄抽菸+言行不一！她反驚「值得學習1件事」　本尊親吐不委屈

台灣創新技術博覽會崑大最多「金」　私立科大獲獎數第一

防疫旅館到底誰想的？王必勝「1句話」回應：這樣說會好一點

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

上課手抄筆記被台圖典藏　網友譽「地理界的九陰真經」

下班注意！雨彈續炸7縣市　超大豪雨彈狂轟北市「紫爆」

國家營養師專技高考　嘉藥囊括榜眼及探花

睽違2年復飛吉隆坡！「網怒代金券不能用」　AirAsia：疑選錯航班

南美館地獄展順利落幕　香環咒送天壇燃化為民眾祈福

LINE狂跳長輩早安圖！「阿嬤1句話」暖哭她　網點頭：願意每天收

高端7月已交保護效益報告　王必勝：要求補件「最晚10月底公開」

林襄抽菸+言行不一！她反驚「值得學習1件事」　本尊親吐不委屈

台灣創新技術博覽會崑大最多「金」　私立科大獲獎數第一

防疫旅館到底誰想的？王必勝「1句話」回應：這樣說會好一點

屏東千坪「洋蔥大福樂園」開了！晚上會發光　還能拜土地公、走高空步道

81.5萬人注意！0056第二階段配息維持2.1元　11／12入袋

上課手抄筆記被台圖典藏　網友譽「地理界的九陰真經」

土石流與高壓鐵塔有關？台電：45年來穩固無虞

下班注意！雨彈續炸7縣市　超大豪雨彈狂轟北市「紫爆」

陳時中一句「已離開衛福部」閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

宜蘭七賢村汪洋一片！代理縣長：村長說「下大雨淹水是常態」

「這1飲料」喝了消水腫、防感冒！醫點名4好處：溫潤又養生

阪神火球男藤浪晉太郎挑戰大聯盟　找上吸血鬼經紀人操盤

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

生活熱門新聞

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

大雨塞爆內湖人見1幕傻了　汐止人怨被邊緣

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水！網臉垮：落水打1折

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

小周子瑜首次比基尼上陣！合體琳妲胸貼胸

爆乳妹「屁股長胸上」大到不科學！本尊被神出

更多熱門

相關新聞

LINE貼圖免費下載　官方：非詐騙

LINE貼圖免費下載　官方：非詐騙

下載免費熊大兔兔的貼圖！LINE今日表示，為感謝用戶們一直以來對貼圖的支持與愛護，LINE特別釋出一組超受歡迎的熊大兔兔貼圖「Q彈可愛★ LINE卡通明星」，開放免費下載。

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

桃園「千歲團」又跳舞又演戲　還學得「CPR」

桃園「千歲團」又跳舞又演戲　還學得「CPR」

照護兒童關懷弱勢　宋景歡獲選十大傑出青年

照護兒童關懷弱勢　宋景歡獲選十大傑出青年

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

關鍵字：

阿公阿嬤長輩圖早安圖貼圖LINE問候家人

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

小S氣到離家　老公一句話秒破冰

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

台積電越跌越買！股民已激增逾55萬　專家示警：基本面再好也過去了

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面