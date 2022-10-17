LINE狂跳長輩早安圖！「阿嬤1句話」暖哭她　網點頭：願意每天收

▲阿嬤傳早安圖，背後含意暖哭了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

珍惜阿公阿嬤每天傳早安圖的時光！一名女網友透露，阿嬤用智慧型手機後，天天都會在LINE群組傳早安貼圖，讓原PO好奇詢問阿嬤原因。而阿嬤直言，就是因為知道大家工作忙碌，希望透過貼圖與大家互動，一番話讓原PO好衝擊，「早安圖代表的就像阿嬤真的在身邊說早安，也是另外一種不同的關心！」

一名女網友在Dcard表示，阿嬤今年70歲的，但她去年才首次用智慧型手機，而阿嬤阿公平時會打視訊電話聊天，每天還會在群組傳各式各樣的早安貼圖。

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直到近日原PO回台中老家，與阿嬤聊到為何每天傳早安圖時，背後含意讓原PO感動噴淚。阿嬤緩緩表示，「那是一種作業，每天早上起來可以和孩子們互動的一種方式，知道大家都很忙，平常也不會主動打電話，但早安圖是可以讓大家早上互動的方式。」

對此，原PO有感而發表示，「很多人常說早安圖是一件很好笑的事情，但對我們來說，早安圖代表的就像阿嬤真的在身邊說早安，也是另外一種不同的關心！」

底下網友也暖哭回應，「老人家的快樂就是這麼簡單平凡，看你阿嬤笑我也笑了，好想念我的外婆」、「我都每天找早安+午安+晚安圖傳給阿嬤，讓阿嬤轉傳」、「阿公也是不太會打字，但每天傳長輩圖來，看到都覺得很安心」、「羨慕～有阿嬤的孩子像個寶，我已經沒有阿嬤了QQ」、「以前覺得很煩，但有天，老公突然跟我說，我們都在外地，逢年過節才會看到爺爺奶奶外公外婆，有種見一次少一次的感覺」、「我阿嬤也都用長輩圖來打招呼，我都不知道他哪來那麼多圖，超神奇的」。

▲網友表示，長輩傳早安圖也是一種報平安的方式 。（圖／翻攝Dcard）



也有網友揭現實狀況，「老人家透過這種方式，讓身邊的人甚至朋友知道自己還沒死（報平安的概念）」、「給妳一點洋蔥，之前聽說有些阿公阿嬤傳長輩圖，同時是為了給彼此保平安，告訴好朋友們自己還活著，哪一天沒有傳長輩圖，就可以知道對方出事了」、「我爸也是都會傳早安圖給所有朋友，後來三個月前他過世了，他朋友們來參加喪禮時，說沒收到他的早安圖心裡也大概有底了」。