桃園社區阿公阿嬤「千歲團」　又跳舞又演戲還學得「CPR」

▲社區活動讓阿公阿嬤們活到老學到老。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區塔腳社區發展協會15日辦理藝文活動，由阿公阿嬤組成的「千歲團」又跳舞又演戲，同時結合守望相助隊與消防隊辦理防火防災教育訓練宣導及「CPR教學」、讓阿公阿嬤們活到老學到老。

▲▼阿公阿嬤們又跳舞又演戲。（圖／記者楊熾興翻攝）

塔腳社區發展協會理事長李宜蓁表示，希望藉有藝文活動展現社區這一年來的成果，也讓辛苦學習跳舞演戲的阿公阿嬤們，得以展露成果，並且借這個機會感謝志工朋友的鼎力協助。活動中由10多位歲數加起來超過千歲阿公、阿嬤表演扇子舞和演出「扮皇帝」，獲得台下熱情的掌聲。

▲更在消防隊員教導下學習「CPR」。（圖／記者楊熾興翻攝）

另外，為加強社區民眾用火用電安全，特別由桃園消防局第三大隊草漯分隊，舉辦防火防災教育宣導活動，現場有「CPR教學」、「住警器宣導」、「滅火器宣導」等攤位，以此教導基本防火的觀念，期望降低災害的發生，增加民眾的災害應變能力；此外，現場也提供的專業的CPR教學，讓阿公阿嬤更熟悉CPR的操作，在消防隊未趕到前，可以實施正確的急救方式，提高患者的存活率。

第三大隊長簡慈彥表示，透過各項不同的宣導，讓民眾了解應該要注意哪些細節來避免自身陷入危險之中，既是保護自己也是保護家人，也透過消防隊與民眾之互動，增加對消防隊的信任感。