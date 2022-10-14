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沒有使用期限！她挖出「LINE免費貼圖」8組全公開　網驚：是bug嗎

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友分享免費貼圖。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE不時會推出可愛的免費貼圖，不過往往都有90天或180天的期限。日前就有女網友在Dcard上分享，現在有部分貼圖不但免費，且大多沒有使用期限，不過不知道官方何時會關掉。此外，記者實測後發現，部分貼圖僅安卓手機可以下載，iOS系統則沒辦法。

1.mini rabbit（繁體字）｜下載請點此

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▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

2.PP creator_20221012221941｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

3.愛吃漢堡王的美美｜下載請點此（此款期限180天）

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

4.白目跩寶寶｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

5.冇魚日常1.0｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

6.鹿窩的小寶貝們｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

7.可愛的狐狸狗狗｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

8.Popular big words_0307｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

9.Popular big words_0407｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

原PO分享了許多免費貼圖，不過部分已經失效。還有網友在留言處分享，「我自己土法煉鋼的找法，點開貼圖小舖＞新增＞選擇原創＞篩選所有新款，接下來就是考驗眼力及耐心的時候，請用手一直滑，只要看到貼圖有免費兩個字，就請趕快下載吧！」

至於為何會突然有免費貼圖？也有網友討論，「所以是bug嗎？為什麼被找到就會突然改成要錢？還是創作者可以自己設定免費」、「謝謝原PO！全部都下載了！這是LINE疏失嗎？」而確切原因為何，目前尚不清楚。

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