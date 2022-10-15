　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

照護兒童關懷弱勢如守護家人　護理師宋景歡獲十大傑出青年

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院小兒科病房副護理長宋景歡，榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。宋景歡投入兒科護理13年，用心帶給病童希望，透過親子活動宣傳衛教觀念，特別是在疫情期間製作多國語言兒童快篩安心訣竅，承擔友邦照護人員代訓、分享經驗，在工作上充滿活力的她，只有一個想法，就是有更多的人一起發揮愛心幫助需要的人，讓世界變得更美好。

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡，從小看著父母在部落裡幫助長老，這分樂於助人的身教，深深影響著她，父親常說護理是個能發揮專業助人的工作，期許她也能幫助他人，所以促使她投身護理之路。

從2008年踏入兒科護理照護，宋景歡坦言，在她的護理生涯初期真的很不適應，經歷不少挫折也曾偷偷落淚，但在病房內看見孩子們因疾病而感到痛苦，常常想著可以為他們再多做些什麼，因為這些天真無邪的孩子，就如同她的老師、朋友般，更多的是發自內心想「守護的家人」。

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼宋景歡走出醫院，進入了社區以及偏鄉部落，照護社區兒童與長者，在花蓮洄瀾親子館說故事、支援快篩站篩檢工作等。

在臨床上見過因為單親媽媽照護乏力造成嚴重惡病質的孩子、因為照護疏失發生溺水意外、被父母遺棄、被暴力對待，全身佈滿大小傷痕、兒童癌症、罕見疾病、急重難症、連體嬰、國際醫療等數不盡的孩子，宋景歡分享其中有位病童讓她印象深刻，病況不佳的孩子在聽到自己的後續治療計畫時，用開玩笑的語氣說：「我一定是那個奥斯卡最佳主角。」

宋景歡說，沒有人比生病的孩子更清楚自己的身體狀況，但他卻以幽默的方式來安慰身邊所有的人。於是當場她心疼的勾起孩子的手來打打氣「不要怕！我陪你，我們一起加油！」

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

宋景歡說，她很幸福可以照顧這些病童，當他們健康出院並笑著揮手說再見時，再多的辛苦在這一刻都很值得，因為「笑容」是孩子們最真誠的回應，這也是她身為護理人的價值。

宋景歡也帶領病房同仁一起打造兒童友善醫療環境，在各個節日包含兒童節、母親節、父親節、耶誕節等設計親子活動及健康衛教宣導，帶著病童與家屬感受過節氛圍也能學習保健知識。疫情期間，特別錄製族語衛教影片及簡單易懂的洗手歌，來宣導防疫技巧；也與團隊製作兒童快篩三步驟海報及發想兒童篩檢防疫面罩，宣傳兒童快篩步驟並且利用熟悉的卡通人物來降低孩子在快篩時的焦慮與害怕。

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

宋景歡（右）與同仁一起打造兒童友善醫療環境，在各個節日帶著病童與家屬感受過節氛圍也能學習保健知識。

除了在醫院照護小病人，她也走出醫院，進入了偏鄉部落，照護社區兒童與長者，包含擔任病友會志工、參與偏鄉義診、社區關懷站關懷老人、花蓮洄瀾親子館說故事等活動外，也照顧跨海來臺就醫的血癌病童及菲律賓連體嬰；自2016年起配合新南向政策及國際合作計畫，協助史瓦帝尼、布吉納法索等國家的醫事人員進行婦兒健康照護訓練。

「手心向下，比手心向上來的幸福。」宋景歡分享，護理並非只有日常的發藥、打針等工作，她很感恩在慈濟醫院，讓她發揮護理專長，照護急難重症的孩子，因為「只有享受不是福氣，有能力為他人付出，才是真正恆常的福。」她也謝謝家人給她全力的支持與力量，讓她可以專心付出專業能力來助人。

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

疫情期間，宋景歡與阿美族醫師黃琦（左）特別錄製族語衛教影片，宣導防疫技巧。

「景歡的名字，是我取的。」父親離世後，陪伴宋景歡成長的大伯宋仙璋特別送上祝福表示，獲得這分殊榮讓家族同感榮耀，如今她已成為一道亮眼的彩虹在空中綻放，並分享家族格言「小米因成熟而謙卑彎腰，老農因豐收知敬天感恩！」期許她未來也要持續謙卑與感恩。

10月14日，宋景歡與其他獲選青年到總統府，接受蔡英文總統的肯定與表揚。
 

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
台中大學生喝到斷片！醉倒球場送醫　校方回應了
「死亡之橋」倒了！50人跌落峽谷　2女慘死瞬間曝
快訊／溪水暴漲！　宜蘭9溯溪客受困
1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒了
重返台灣竟是接引亡姊！女大生家人悲痛招魂　弟捧牌位帶她回家
建商老闆「闖紅燈」！硬上女業務6次　她領完獎金怒提告
快訊／颱風「尼莎」海警發布！　警戒區域出爐
首例！男打AZ出現「毛細血管滲漏」　獲救濟金40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／颱風「尼莎」海上警報發布！首波警戒區域出爐

農郵樂市集啟動助農民開拓通路　超值優惠線上線下同步開賣

首例！男子打AZ後出現毛細血管滲漏症候群　獲救濟金40萬

「尼莎」會變更強　發陸警放颱風假機率曝！明起半個台灣防豪大雨

1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒：誰取消投誰

照護兒童關懷弱勢如守護家人　護理師宋景歡獲十大傑出青年

快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報！

快訊／颱風「尼莎」生成　氣象局將發海警！共伴效應炸3天雨

13歲少年染疫重症！肺炎併呼吸窘迫「還爆胃出血」　加護搶救中

「這4生肖」年底財運旺爆！　專家：屬牛愛情、事業兩得意

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

快訊／颱風「尼莎」海上警報發布！首波警戒區域出爐

農郵樂市集啟動助農民開拓通路　超值優惠線上線下同步開賣

首例！男子打AZ後出現毛細血管滲漏症候群　獲救濟金40萬

「尼莎」會變更強　發陸警放颱風假機率曝！明起半個台灣防豪大雨

1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒：誰取消投誰

照護兒童關懷弱勢如守護家人　護理師宋景歡獲十大傑出青年

快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報！

快訊／颱風「尼莎」生成　氣象局將發海警！共伴效應炸3天雨

13歲少年染疫重症！肺炎併呼吸窘迫「還爆胃出血」　加護搶救中

「這4生肖」年底財運旺爆！　專家：屬牛愛情、事業兩得意

教育局被爆料局長夫人干政　鄭新輝：誤導或操弄影射依法究責

你們是我兄弟！侯友宜心疼救災人員　激動催票：請站出來挺做事的人

屏東縣長參選人周春米遊行宣講　籲選民支持18歲公民權

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸：陳其邁心中有高雄？　藍綠再交鋒

快訊／中共二十大明天10時開幕！會期「16日至22日」　議程曝光

修車廠老闆被小三「榨乾」　崩潰提分手！她怒衝正宮家報仇

東海男女學生斷片醉倒球場被送醫　校方認了...強調「沒做這事」

馬斯克當香水推銷員「燒焦頭髮」數小時賣萬瓶！進帳百萬買推特

27歲男偶像爆「酒後硬上、劈腿」還嗆：想拿刀捅！　公司緊急發聲

7寶媽Sydney「流產2次」曾考慮領養！打氣備孕媽：我們不是仇視對立

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

辣妹熱舞惹議「爺爺恐見嘸奶奶」　護：跟性騷比小巫見大巫

橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光！台網友噴淚：羞愧了

尼莎會更強　發陸警放颱風假機率曝

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

熱低已達颱風等級　午後恐發海警

我女兒被殺！父悲慟「馬國鬧得很厲害」　台人喊丟臉

才買千萬房產　他炒股慘賠400萬

追到手就不愛了！交往前後差最多TOP4

颱風若生成　估今午後發布海警

「1鞋店」辦特價　PTT清一色推爆原因曝！

尼莎颱風最快今生成　明起致災豪雨炸2區

「這4生肖」年底旺爆　專家：屬牛愛情、事業兩得意

超商累積點數！妹子「報電話1舉動」怒了

辣妹摸乳跳進榮民之家！　「輪椅長輩」真的站起來了

更多熱門

相關新聞

護理師「注射空氣」殺7嬰　1詭異字條曝光

護理師「注射空氣」殺7嬰　1詭異字條曝光

英國32歲護理師露西（Lucy Letby）過去任職期間狠心殺害7名嬰兒，作案手法包含將空氣注入血管、餵食胰島素毒殺、拔掉呼吸管等。法庭中揭露，露西曾親筆寫下「殺人自白」紙條，內容坦承她故意殺害嬰兒，因為自己不夠好，無法照顧好孩子們，「我是邪惡的，是我幹的。」

許淑華化身外送員　推政見廣告「外送」青年需求

許淑華化身外送員　推政見廣告「外送」青年需求

泰托兒所「3hrs殺戮」槍手喊：我來殺你的！

泰托兒所「3hrs殺戮」槍手喊：我來殺你的！

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　兒童間易傳開

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　兒童間易傳開

台南永康就業中心辦「幫盲就不茫」體驗　

台南永康就業中心辦「幫盲就不茫」體驗　

關鍵字：

守護家人照護兒童關懷弱勢護理師宋景歡十大傑出青年

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

林志穎車禍隔2個月「喜曬全家慶生照」！

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面