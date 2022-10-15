照護兒童關懷弱勢如守護家人　護理師宋景歡獲十大傑出青年

▲▼來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院小兒科病房副護理長宋景歡，榮獲第60屆十大傑出青年中「兒童、性別及人權關懷類」獎項的肯定。宋景歡投入兒科護理13年，用心帶給病童希望，透過親子活動宣傳衛教觀念，特別是在疫情期間製作多國語言兒童快篩安心訣竅，承擔友邦照護人員代訓、分享經驗，在工作上充滿活力的她，只有一個想法，就是有更多的人一起發揮愛心幫助需要的人，讓世界變得更美好。

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來自台東縣金峰鄉排灣族部落的宋景歡，從小看著父母在部落裡幫助長老，這分樂於助人的身教，深深影響著她，父親常說護理是個能發揮專業助人的工作，期許她也能幫助他人，所以促使她投身護理之路。

從2008年踏入兒科護理照護，宋景歡坦言，在她的護理生涯初期真的很不適應，經歷不少挫折也曾偷偷落淚，但在病房內看見孩子們因疾病而感到痛苦，常常想著可以為他們再多做些什麼，因為這些天真無邪的孩子，就如同她的老師、朋友般，更多的是發自內心想「守護的家人」。

▲▼宋景歡走出醫院，進入了社區以及偏鄉部落，照護社區兒童與長者，在花蓮洄瀾親子館說故事、支援快篩站篩檢工作等。

在臨床上見過因為單親媽媽照護乏力造成嚴重惡病質的孩子、因為照護疏失發生溺水意外、被父母遺棄、被暴力對待，全身佈滿大小傷痕、兒童癌症、罕見疾病、急重難症、連體嬰、國際醫療等數不盡的孩子，宋景歡分享其中有位病童讓她印象深刻，病況不佳的孩子在聽到自己的後續治療計畫時，用開玩笑的語氣說：「我一定是那個奥斯卡最佳主角。」

宋景歡說，沒有人比生病的孩子更清楚自己的身體狀況，但他卻以幽默的方式來安慰身邊所有的人。於是當場她心疼的勾起孩子的手來打打氣「不要怕！我陪你，我們一起加油！」

宋景歡說，她很幸福可以照顧這些病童，當他們健康出院並笑著揮手說再見時，再多的辛苦在這一刻都很值得，因為「笑容」是孩子們最真誠的回應，這也是她身為護理人的價值。

宋景歡也帶領病房同仁一起打造兒童友善醫療環境，在各個節日包含兒童節、母親節、父親節、耶誕節等設計親子活動及健康衛教宣導，帶著病童與家屬感受過節氛圍也能學習保健知識。疫情期間，特別錄製族語衛教影片及簡單易懂的洗手歌，來宣導防疫技巧；也與團隊製作兒童快篩三步驟海報及發想兒童篩檢防疫面罩，宣傳兒童快篩步驟並且利用熟悉的卡通人物來降低孩子在快篩時的焦慮與害怕。

▲宋景歡（右）與同仁一起打造兒童友善醫療環境，在各個節日帶著病童與家屬感受過節氛圍也能學習保健知識。

除了在醫院照護小病人，她也走出醫院，進入了偏鄉部落，照護社區兒童與長者，包含擔任病友會志工、參與偏鄉義診、社區關懷站關懷老人、花蓮洄瀾親子館說故事等活動外，也照顧跨海來臺就醫的血癌病童及菲律賓連體嬰；自2016年起配合新南向政策及國際合作計畫，協助史瓦帝尼、布吉納法索等國家的醫事人員進行婦兒健康照護訓練。

「手心向下，比手心向上來的幸福。」宋景歡分享，護理並非只有日常的發藥、打針等工作，她很感恩在慈濟醫院，讓她發揮護理專長，照護急難重症的孩子，因為「只有享受不是福氣，有能力為他人付出，才是真正恆常的福。」她也謝謝家人給她全力的支持與力量，讓她可以專心付出專業能力來助人。

▲疫情期間，宋景歡與阿美族醫師黃琦（左）特別錄製族語衛教影片，宣導防疫技巧。

「景歡的名字，是我取的。」父親離世後，陪伴宋景歡成長的大伯宋仙璋特別送上祝福表示，獲得這分殊榮讓家族同感榮耀，如今她已成為一道亮眼的彩虹在空中綻放，並分享家族格言「小米因成熟而謙卑彎腰，老農因豐收知敬天感恩！」期許她未來也要持續謙卑與感恩。

10月14日，宋景歡與其他獲選青年到總統府，接受蔡英文總統的肯定與表揚。

