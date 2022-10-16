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LINE瘋傳「熊大貼圖」免費下載！　網友疑Bug狂轉發：有時間限制

▲▼LINE。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE疑似出現「限時」免費熊大貼圖。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者許力方／台北報導

「看到趕快下載！」LINE群瘋傳限時優惠，有不少用戶發現，今晚在LINE STORE上發現，有一組「Q彈可愛★ LINE卡通明星」的官方明星貼圖正在提供免費下載，可由LINE應用程式的「主頁」＞「貼圖小舖」下載貼圖，網友紛紛轉傳，懷疑是出現Bug，提醒親朋好友「有時間限制」，看到就趕快下載。記者實測，無論iOS還是安卓系統都可以免費下載。

▲▼LINE瘋傳「熊大貼圖」免費下載！　網友疑Bug狂轉發：有時間限制。（圖／取自LINE Store）

LINE不時會推出可愛的免費貼圖，不過往往都有90天或180天的期限。日前曾有女網友在Dcard上分享，現在有部分貼圖不但免費，且大多沒有使用期限，不過不知道官方何時會關掉。此外，記者實測後發現，部分貼圖僅安卓手機可以下載，iOS系統則沒辦法，部分已經失效。還有網友分享，「我自己土法煉鋼的找法，點開貼圖小舖＞新增＞選擇原創＞篩選所有新款，只要看到貼圖有免費兩個字，就請趕快下載吧！」

至於為何會突然有免費貼圖？網友紛紛討論，「所以是bug嗎？為什麼被找到就會突然改成要錢？還是創作者可以自己設定免費」、「謝謝原PO！全部都下載了！這是LINE疏失嗎？」而確切原因為何，目前尚不清楚。

女網友13日分享的LINE免費貼圖情報如下：

1.mini rabbit（繁體字）｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

2.PP creator_20221012221941｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

3.愛吃漢堡王的美美｜下載請點此（此款期限180天）

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

4.白目跩寶寶｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

5.冇魚日常1.0｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

6.鹿窩的小寶貝們｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

7.可愛的狐狸狗狗｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

8.Popular big words_0307｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

9.Popular big words_0407｜下載請點此

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

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