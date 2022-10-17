南投翁視力差又重聽迷航2小時　警當司機+代駕三輪車送返家

▲老翁騎三輪車迷路，中興分局暖警「代駕」護送他安全回家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

視力不佳又重聽的83歲老翁，日前獨自騎三輪車出門購物，回程時卻迷路、繞了2個小時還是找不到回家的路，精疲力竭地癱坐在路邊，所幸熱心民眾發現後報案，警方趕抵現場，先讓老翁坐上巡邏車，並幫他「代駕」三輪車，並沿路詢問其住處，最後順利將人車都安全送回家。

中興警分局指出，光明派出所警員莊雅萍、林高本於10月6日執行巡邏勤務時，獲報源豐汽車保養廠前有一名老翁迷路，隨即到場處理，汽修廠負責人烏姓男子指出，該名老翁騎三輪車迷路、獨坐在店門口，因發現他視力不好，還有重聽情形，擔心他發生危險，所已報警求助。

員警經詢問，隱約得知老翁住在南投市大埤街土地公廟附近，約距汽修廠1公里多，當天出門購買清潔劑後就不知道怎麼騎回家，見老先生行動不便，遂由莊雅萍負責開巡邏車載送老翁，林高本則負責「代駕」三輪車，未料車身輪軸已歪斜，多次試騎後才順利展開帶老翁返家之途。

老翁因重聽導致溝通較不順暢，員警左思右想下，決定沿路詢問附近居民，終於遇到老翁鄰居、得知他的住處，並順利將老翁及三輪車交付給家屬；其89歲的兄長表示，弟弟身體狀況不好，但是又喜歡出門，對警方服務熱忱大為稱讚、頻頻道謝。

中興警分局長洪政崴表示，民眾對家中長者應不定時幫忙拍照（包含常穿著之衣物、特徵等）、注意其可能活動範圍，並建議儘可能申請配戴GPS定位智慧手錶，智慧手錶具有每20分鐘GPS定位一次、室內定位功能、電子圍籬設定服務及SOS按鈕服務等功能，可透過電腦、APP或LINE等方式登錄照顧者平台追蹤失智者位置，一旦離開住家範圍即自動傳送訊息至照顧者手機，增加失智長者走失時被尋獲的契機。