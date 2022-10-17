　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投翁視力差又重聽迷航2小時　警當司機+代駕三輪車送返家

▲老翁騎三輪車迷路，中興分局暖警「代駕」護送他安全回家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲老翁騎三輪車迷路，中興分局暖警「代駕」護送他安全回家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

視力不佳又重聽的83歲老翁，日前獨自騎三輪車出門購物，回程時卻迷路、繞了2個小時還是找不到回家的路，精疲力竭地癱坐在路邊，所幸熱心民眾發現後報案，警方趕抵現場，先讓老翁坐上巡邏車，並幫他「代駕」三輪車，並沿路詢問其住處，最後順利將人車都安全送回家。

中興警分局指出，光明派出所警員莊雅萍、林高本於10月6日執行巡邏勤務時，獲報源豐汽車保養廠前有一名老翁迷路，隨即到場處理，汽修廠負責人烏姓男子指出，該名老翁騎三輪車迷路、獨坐在店門口，因發現他視力不好，還有重聽情形，擔心他發生危險，所已報警求助。

▲老翁騎三輪車迷路，中興分局暖警「代駕」護送他安全回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警經詢問，隱約得知老翁住在南投市大埤街土地公廟附近，約距汽修廠1公里多，當天出門購買清潔劑後就不知道怎麼騎回家，見老先生行動不便，遂由莊雅萍負責開巡邏車載送老翁，林高本則負責「代駕」三輪車，未料車身輪軸已歪斜，多次試騎後才順利展開帶老翁返家之途。

▲老翁騎三輪車迷路，中興分局暖警「代駕」護送他安全回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

老翁因重聽導致溝通較不順暢，員警左思右想下，決定沿路詢問附近居民，終於遇到老翁鄰居、得知他的住處，並順利將老翁及三輪車交付給家屬；其89歲的兄長表示，弟弟身體狀況不好，但是又喜歡出門，對警方服務熱忱大為稱讚、頻頻道謝。

▲老翁騎三輪車迷路，中興分局暖警「代駕」護送他安全回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲老翁騎三輪車迷路，中興分局暖警「代駕」護送他安全回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局長洪政崴表示，民眾對家中長者應不定時幫忙拍照（包含常穿著之衣物、特徵等）、注意其可能活動範圍，並建議儘可能申請配戴GPS定位智慧手錶，智慧手錶具有每20分鐘GPS定位一次、室內定位功能、電子圍籬設定服務及SOS按鈕服務等功能，可透過電腦、APP或LINE等方式登錄照顧者平台追蹤失智者位置，一旦離開住家範圍即自動傳送訊息至照顧者手機，增加失智長者走失時被尋獲的契機。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／下班注意！北市超大豪雨「紫爆」　雨彈續炸7縣市
星巴克、路易莎蓋大店！搶進雜草重劃區　在地驚：冒出好多人
本土劇女星謊報「只有27歲」！　實際年齡意外曝光
雞排妹出道10年震撼「宣布封奶」：我下車了
快訊／台中恐怖下坡又出事！6車連環撞　現場塞爆了
快訊／BTS宣布要當兵了！　成員們將入伍
快訊／LINE瘋傳「熊大貼圖」免費下載　官方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

曾現白骨成治安死角　全台最後一棟921危樓改建警用廳舍今動土

南投翁視力差又重聽迷航2小時　警當司機+代駕三輪車送返家

台東縣今增192確診案例　衛生局持續呼籲民眾落實防疫措施

冷氣升級戴口罩　萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

劉櫂豪要求交通部重視台東交通權益　爭取1週內研議補貼方案

竹市首部自製原創音樂劇 《北斗星下的大煙囪》　10／22登場

竹市首座社宅「中雅安居」今動工　實現居住正義

基隆+388！專責病房空床率58.1%　林右昌籲完整接種疫苗

寶華山慈惠堂捐助照明設備　義消受贈表示感謝肯定

前三總耳鼻喉主治醫師　台東衛生局長孫國平今履新

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

曾現白骨成治安死角　全台最後一棟921危樓改建警用廳舍今動土

南投翁視力差又重聽迷航2小時　警當司機+代駕三輪車送返家

台東縣今增192確診案例　衛生局持續呼籲民眾落實防疫措施

冷氣升級戴口罩　萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

劉櫂豪要求交通部重視台東交通權益　爭取1週內研議補貼方案

竹市首部自製原創音樂劇 《北斗星下的大煙囪》　10／22登場

竹市首座社宅「中雅安居」今動工　實現居住正義

基隆+388！專責病房空床率58.1%　林右昌籲完整接種疫苗

寶華山慈惠堂捐助照明設備　義消受贈表示感謝肯定

前三總耳鼻喉主治醫師　台東衛生局長孫國平今履新

屏東千坪「洋蔥大福樂園」開了！晚上會發光　還能拜土地公、走高空步道

81.5萬人注意！0056第二階段配息維持2.1元　11／12入袋

上課手抄筆記被台圖典藏　網友譽「地理界的九陰真經」

土石流與高壓鐵塔有關？台電：45年來穩固無虞

下班注意！雨彈續炸7縣市　超大豪雨彈狂轟北市「紫爆」

陳時中一句「已離開衛福部」閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

宜蘭七賢村汪洋一片！代理縣長：村長說「下大雨淹水是常態」

「這1飲料」喝了消水腫、防感冒！醫點名4好處：溫潤又養生

阪神火球男藤浪晉太郎挑戰大聯盟　找上吸血鬼經紀人操盤

曾預告鄭州將靜默！1市民被拘留10天　網嘆「打臉真快」

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

地方熱門新聞

崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

2022桃園媽祖昇天祭　「食福宴」多一味！

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

花蓮購物馬拉松開跑　消費抽OSIM按摩椅

南檢同「新」協力反賄「箏」好

打卡新景點　花蓮蔥油餅街矗立大型扭蛋機

台東男挺過化療艱辛　送蛋糕慰醫護喻重生

台南購物節豪禮抽不完

前三總主治醫師　台東衛生局長孫國平上任

爆料「局長夫人」干政

更多熱門

相關新聞

貓咪走失7年　穿越160KM重逢主人

貓咪走失7年　穿越160KM重逢主人

加拿大艾伯塔省一隻玳瑁貓「麥迪(Maddy)」，2015年聖誕節從位於懷特科特鎮(Whitecourt)住家附近走失，急得飼主想盡辦法四處尋找，無奈沒有出現任何消息，大家都認為牠已經不幸離世。沒想到，今年9月主人突然接到動物醫院來電，表示「有人找到了麥迪」，讓他差點哭出來。

登白姑大山迷路　南投消防人員花10小時救6山友

登白姑大山迷路　南投消防人員花10小時救6山友

新北翁獨赴信義鄉參拜神木　派出所長載8公里助圓夢

新北翁獨赴信義鄉參拜神木　派出所長載8公里助圓夢

代駕飆192公里被開單？律師：這樣做可撤罰

代駕飆192公里被開單？律師：這樣做可撤罰

7歲女童旗津老街走失...找不到阿公

7歲女童旗津老街走失...找不到阿公

關鍵字：

老人三輪車迷路代駕暖警

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

小S氣到離家　老公一句話秒破冰

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

台積電越跌越買！股民已激增逾55萬　專家示警：基本面再好也過去了

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面