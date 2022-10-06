酒後請代駕竟飆速192k被開單　律師：30天內「這樣做」可撤罰

▲網友指稱，代駕開車超速被開單，結果當時時速竟然高達192公里。（圖／截取自臉書社團爆料公社）

記者白珈陽／台中報導

有網友於臉書社團「爆料公社」PO文，稱酒後請代駕回家，事後卻收到「時速192公里」的超高速罰單，引起網友熱議。律師洪家駿表示，若此事為真，只須在30天內向監理站申訴，提出與代駕平台的通聯記錄、相約地點，證明自己非當時的駕駛人，即可撤銷罰單。

洪家駿說，相關機關之所以開罰，應是認為開車的就是車主，因汽車如此貴重的東西，一般不會隨意借出供他人駕駛。若當事人真遭遇此情形，罰單上都會註明，有異議可在30天內提出申訴，之後監理站根據車主提出的證據，如與代駕平台的通聯記錄、上車地點、地圖等佐證，若可以證明當時開車的並不是車主，那就會將罰單撤銷。

網友在臉書社團「爆料公社」發文，指出她先生在台南喝醉，店家於是請代駕開車送她先生回家，沒想到代駕當時竟然超速讓他們收到罰單，更扯的是，超速的時速高達192公里。

不過因為代駕是店家請客人幫忙找的，所以也找不到代駕的聯繫方式。這也讓原PO無奈的發文說「死無對證….只能吞了！」不僅要繳納1萬2000元的罰單，還有道安講習，連該車也遭扣牌6個月。

此文一出引發眾多網友討論，網友好奇到底喝多醉「開到192公里完全沒有感覺？」，不過也有人質疑文章真偽，懷疑是否是當事人自己飆車想嫁禍給代駕。文章目前已被原PO刪除。