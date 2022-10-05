7歲女童旗津老街走失找不到阿公　暖警安撫幫找讓2人重逢了

▲7歲女童旗津老街走失...找不到阿公。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄旗津一名7歲女童日前午後和阿公外出逛街，由於女童步伐顫顫巍巍又加上街道人群眾多，轉眼間女童與阿公走散，恰逢假日期間，遊客自中午過後就紛紛湧進旗津老街，獨自東張西望的女童引起遊客注意。幸好員警馬上牽著女童到樹蔭底下休息並找尋阿公，最後眼尖的女童在人潮中撇見阿公身影，立即向員警反應，員警趨前叫住這名阿公後，祖孫倆終於順利重逢。

鼓山分局旗津分駐所警員楊凱迪1日下午2點許獲報，在旗津區中洲三路上有一名迷童，到場後發現一女童驚慌失措地呢喃著要找阿公，經詢問一旁熱心民眾得知女童疑似與家人走散。

員警到場見女童與自己女兒年紀相仿，使出平時安撫寶貝女兒的功力來安撫女童，成功博取女童信任後，將她帶到陰涼處等待家屬。女童見四周都是素昧平生的陌生人，顯得有些緊張，始終不發一語，楊員蹲下來安撫吳姓女童，並在現場等候女童阿公的出現。

▲阿公自責因一時疏忽，等到察覺孫女已離開視線時，整顆心擔心不已。（圖／記者賴文萱翻攝）

攀談過程中，眼尖的女童突然開口「阿公在那裡！」，人群中出現一名老翁匆忙找尋的身影，員警立即趨前確認無誤後，終於祖孫重逢，68歲的吳姓阿公見孫女平安無事，和員警都鬆了一口氣。

阿公自責因一時疏忽，等到察覺孫女已離開視線時，整顆心擔心不已，而孫女再次見到阿公時，旋即奔向阿公緊緊依偎著，深怕再次離開阿公身旁。女童阿公自豪地說著「我跟孫女說，有事一定要找警察幫忙！」，同時也對員警及時照護的方式頻頻表示謝意。